Agreden normalistas a reportero durante marcha violenta en Oaxaca +video

OAXACA.- Normalistas de Oaxaca agredieron al reportero del portal de noticias Quadratin, Luis Jerónimo, durante la cobertura de la marcha realizada este jueves en la que los manifestantes hicieron pintas, rompieron vidrios de establecimientos comerciales y causaron daños en una agencia automotriz.

El reportero iniciaba la cobertura a la altura de la zona militar cuando un grupo de pseudonormalistas lo agredió por la espalda intentando quitarle su teléfono celular durante el reporte en vivo que realizaba para redes sociales.

En el video se escucha voces de hombres y mujeres quienes a gritos y empujones piden que deje de grabar. De igual manera se aprecian personas encapuchadas y con palos en el momento de la agresión quienes a gritos le ordenan tirar su celular, mientras que otros azuzan a destruirlo.

#Estados Normalistas de Oaxaca agreden a reportero que informaba sobre la marcha que estos realizaban, generando pintas y daños en establecimientos en la capital del estado. #jp ??https://t.co/si4nrLWshT pic.twitter.com/nvOoHtZzTD — La Silla Rota (@lasillarota) May 20, 2021

De esta manera impidieron la realización del trabajo del comunicólogo, quien reportó que no sufrió daños físicos.









Por estos hechos, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), inició un cuaderno de antecedentes que se suma a otros nueve expedientes abiertos en lo que va del año por agresiones a la prensa, la última cometida en contra de reportero de Noticias, Tomás Martínez.

El titular de la DDHPO, Bernardo Rodríguez Alamilla condenó la agresión cometida contra Luis Jerónimo. "Estas agresiones son injustificables, no se puede ejercer o exigir un derecho violentando otro, eso no se vale. Las agresiones contra las y los comunicadores, no únicamente dañan a los propios periodistas sino a toda la sociedad que nos informamos a través de ellos por eso incluso hemos señalado que todo el mundo debería indignarse cuando se ataca a un periodista como el caso ocurrido".

MIRA @lopezobrador_ ASÍ DEJARON LOS NORMALISTAS PARTE DE LOS PORTALES DE OAXACA @GobiernoMX



¿NO SABES, @FISCALIA_GobOax @GobOax QUE SÍ PUEDE HABER ESTADO DE DERECHO C/RESPETO A DERECHOS HUMANOS PARA DARNOS TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD? Vandalizaron todo, ATERRORIZANDO AL PUEBLO ?? pic.twitter.com/feXTRSPDc5 — ? ?????BenditoResplandor???? (@NADIASANABIA) May 20, 2021

Del 2015 al 2021 se tiene un registro de 273 expedientes abiertos por agresiones a periodistas en donde los principales derechos violados son a la libertad de expresión, derecho a la legalidad, a la igualdad ante la ley, la no discriminación y seguridad jurídica.

#UltimoMinuto



En sucursal de @Banorte_mx del centro histórico de #Oaxaca, los delincuentes #normalistas causan destrozos y pánico entre usuarios.



Personal cierra puertas pare evitar él ingreso de los delincuentes normalistas. pic.twitter.com/Uxw3SpmExh — Jaime Guerrero (@jaimeguerrero08) May 20, 2021

Así fue el paso de los #normalistas en #Oaxaca.

Durante su marcha en apoyo a estudiantes de la Normal Rural de Mactumactzá #Chiapas

Reportaron que dos bombas molotov explotaron en el Teatro Juárez y oficinas de la @SECTUR_GobOax

donde también hay daños materiales. pic.twitter.com/F03ALfytBC — bbmnoticias (@bbmnoticias1) May 20, 2021

