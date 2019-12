Con carta a AMLO, familia de saxofonista pide reclasificar el delito

Sin ustedes no puedo, por favor ayúdenme a difundir, a pedir justicia, a que nos escuchen. Taggen al gobierno, a gente, a influencers si quieren, no importa, todo suma. No podemos seguir viviendo con esto.



Ayudemos a María Elena Ríos, mañana podemos ser nosotras. ???????????????????????????? pic.twitter.com/GDUxEiRlXE