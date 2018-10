Como alcalde, Yunes hijo dejó de pagar luz, desayunos y servicios: ORFIS

FERNANDA CASTILLO/CORRESPONSAL 04/10/2018 08:00 p.m.

Xalapa, Ver. - El exalcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez dejó pendiente el pago de facturas del programa de desayunos escolares del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF); así como una factura por el consumo de energía eléctrica y por el servicio prestado de la Televisora de Puebla.

El informe individual de Fiscalización Superior del año 2017 revela los pasivos del excandidato a la gubernatura de Veracruz de la coalición Por Veracruz al Frente por más de 80 millones de pesos, que se heredaron al panista Humberto Alfonso Morelli.

La revisión financiera que realizó el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) al manejo del presupuesto del municipio de Boca del Río no expone daño patrimonial o faltas administrativas graves en las arcas públicas, pero si observa la falta de transparencia en la información de la deuda pública municipal, y el subejercicio de fondos federales.

El panista no pagó algunas facturas y pese a que la actual administración respondió las observaciones de las auditorías practicadas, la documentación fue insuficiente para comprobar el manejo de los fondos público.

La observación FM-028/2017/003 ADM, pone a la vista un oficio del Director Administrativo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, quien informó que el Ente Fiscalizable. El Ayuntamiento de Boca del Río, presenta un saldo de 146 mil 984 pesos por concepto de Cuotas de Recuperación de Programas Alimentarios del ejercicio fiscal 2010, que no liquidó.

Ese no fue el único pasivo que no atendió, "Los estados financieros que presentó el Ente Fiscalizable al 31 de diciembre de 2017, muestran saldos por concepto de pasivos generados en ejercicios anteriores, por un monto de 1 millón 422 mil pesos, los cuales no han sido liquidados o depurados", establece el documento oficial en la observación FM-028/2017/013 ADM.

Otras observaciones detallan que Yunes Linares dejó de pagar 2 millones 639 mil pesos a la empresa Hidrorizaba, SA. de CV, que dota al municipio de energía eléctrica para el sistema de alumbrado público. A la Televisión de Puebla, S.A. de C.V. le debía, al 31 de diciembre, 8 millones 251 mil pesos.

También quedó a deber a las personas morales: Francisca Dalila Palmeros Barradas un saldo de 250 mil pesos; a Fernando Méndez Olmos le deben dos facturas por 188 mil 268 pesos y 87 mil 324 pesos. Con la empresa Ingeniería Aplicada y Servicios Arquitec se tenía un saldo pendiente, al 31 de diciembre, de 106 mil 206 pesos.

Yunes Márquez pagó 94 mil 564 pesos para practicar una auditoría externa al Fondo de Desarrollo Regional 2017, pero no amortizo la liberación del cheque; además se detectó un subejercicio por 5 millones 577 mil pesos. El dinero se mantenía en la cuenta bancaria y no se aplicó para las obras o acciones comprometidas.

El 26 de julio del 2017, el municipio de Boca del Río contrató un crédito por 100 millones de pesos, al finalizar su periodo dejó un saldo de 68 millones 903 mil pesos. El órgano fiscalizador pidió al ente el transparentar el pago de la deuda, y subir información al portal de transparencia, como lo marca la ley.

Al revisar el gasto del Fondo para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones (Fortamundf) se descubrió que se programaron cuatro obras por 17 millones 922 mil pesos, el pago superó los 20 millones de pesos, según los datos que el propio Ayuntamiento entregó al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), lo que también resulta irregular al aumentar el pago del volumen de obra por más de tres millones de pesos.

"En la revisión de infraestructura en 8 de 11 obras auditadas se detectó incumplimiento en la ejecución de obras a cargo de cada uno de los fondos auditados, por haber determinado que no se ha logrado el objetivo principal en las obras ejecutadas con los recursos públicos y poder brindar el beneficio para el que fueron construidas garantizando una operación eficiente; lo anterior se genera de una deficiente supervisión durante la ejecución y terminación de estas", revela la observación: TM-028/2017/001 ADM del informe del Orfis.

Obras pendientes

La revisión permitió detectar la deficiente construcción de pasos peatonales, guarnición central y sustitución de muro costero en el boulevard Ávila Camacho entre boulevard Ruiz Cortines y calle 13, que incluía rehabilitación de pavimento asfáltico en la calle Bacalao.

El informe detalla que para el 2018 se dará seguimiento al gasto y la calidad de la pavimentación calle Donato Casas 2ª. Etapa de Artículo 27 a Ejército Mexicano y de Circunvalación a Cerrajeros; y la construcción del troncal alimentador en media tensión para el centro cultural de Boca del Rio, localizado en el boulevard Vicente Fox.

