Poder Judicial de Veracruz, fortaleza penetrada por el espionaje

Xalapa, Ver. - Un equipo especializado de videograbación fue descubierto en la oficina del consejero del Poder Judicial, Édgar Mauricio Duck Núñez. El abogado advierte sobre un sistema de espionaje del que también habría sido objeto el magistrado presidente Edel Álvarez Peña, quien al respecto ha guardado silencio.

"Sería ridículo y ofensivo a la inteligencia pensar que en las oficinas del Consejo el único que les interesa es un servidor, que atiende asuntos administrativos, me haría el hombre más importante en el Poder Judicial. Es un hecho sin precedentes que exhibe la complicidad de alguien o que refleja que se perdió el control de la seguridad en el Poder Judicial", dice Duck Núñez en entrevista con LA SILLA ROTA.

De acuerdo con el también presidente del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia, él se percató de estos hechos el 19 de septiembre, después de tres días de asueto en que el edificio, ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas, en Xalapa, solo fue custodiado por personal de seguridad del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) y trabajadores de intendencia.

Llego a mi oficina y lo primero que detecto es que mi computadora no servía, la fundieron literalmente. Al ver el plafón que tengo de frente detecto un agujero, me acerco y veo un tornillo que, a diferencia de todos los plafones, no debería de estar allí", explica.

Un asistente de Duck Núñez encontró en el techo un tornillo pintado al mismo color del techo que escondía una pequeña cámara con micrófono incluido; la cámara estaba conectada a un sistema fijo de grabación de disco duro con una instalación sofisticada de cableado, que se alimenta de energía las 24 horas del día.

El equipo marca Swann fue colocado en una esquina de la oficina del consejero que da frente a su escritorio de madera. En la pared de color amarillo destacan tres fotografías donde él se aprecia saludando al presidente de la República, Enrique Peña Nieto y al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.

LA SILLA ROTA consultó a un experto en instalación de video vigilancia, quien confirmó que, por las características del equipo, el grabador de video digital o DVR (Digital Video Recorder) tiene capacidad para grabar al menos 360 horas (15 días) y debido a que la consola no estaba conectada a algún módem de internet, los responsables debían volver a la oficina de Núñez para copiar la información a través de alguna memoria USB. Además, dijo que el tiempo estimado de instalación es de 60 minutos.

La chapa de la puerta no está violentada. Alguien entró con llave, a sabiendas de que existían cámaras de vigilancia en el pasillo y no les preocupó. Lo hizo con el tiempo suficiente sin que le preocupara ser molestado ni interrumpido. Se sentían protegidos de que nadie los iba a molestar", agrega el exdiputado local y federal del Partido Acción Nacional (PAN).



Presidente del Poder Judicial también era grabado

Mauricio Duck, asegura que, al percatarse de estos hechos, puso al tanto al presidente del PJEV, Edel Álvarez Peña. "Subo a su oficina, le muestro el equipo y le digo que lo acabo de encontrar en mi oficina; él me pregunta, "oye ¿no habrá de esto en mi oficina?", y de bote pronto observé un tornillo similar al que encontramos en mi lugar de trabajo".

Resulta extraño que no ordenara de inmediato que se levantara el plafón y se comprobara si era una cámara igual a la de mi oficina o no", opina Duck Núñez.

El presidente me ofreció el apoyo de investigar, pero me causa mucha extrañeza que ni el día de ayer ni hoy convocó a reunión al consejo de la judicatura. Es un tema sumamente grave, me preocupa que el presidente no le ponga la atención suficiente que requiere; no he sido entrevistado por ningún personal de seguridad, no ha venido absolutamente nadie de la Fiscalía, y este tema pareciera que se pretende ocultar", agrega.

Tras lo sucedido, el además presidente de la Unidad Interna de Protección Civil del Poder Judicial denunció el presunto acto de espionaje en su cuenta de Facebook, y además exigió al presidente del PJEV una investigación inmediata. La respuesta de Álvarez Peña no se hizo esperar.

Soy el principal interesado en conocer la verdad. Estoy indignado porque bajo ninguna circunstancia se debe violentar la privacidad y el trabajo de las señoras y señores magistrados y consejeros", expuso el magistrado en un comunicado del PJEV.

Este 20 de septiembre, Álvarez Peña dijo, al término del otorgamiento de la Medalla "General Ignacio de la Llave", en Veracruz -donde acompañó al gobernador-, que hubo una revisión en el resto de las oficinas del Poder Judicial, pero que hasta ahora no han encontrado más micrófonos o cámaras.

Recurrimos a nuestras cámaras para ver qué está sucediendo, nuestras cámaras graban cuatro o cinco días y empezamos una investigación. En estos momentos se revisan las oficinas de los magistrados, ya se inspeccionaron las de los consejeros y está en marcha la investigación correspondiente. No sabemos si es algo reciente o de tiempo atrás; no hemos encontrado nada, nada hasta ahorita", apuntaló.

Todo visitante al Poder Judicial de Veracruz, debe atravesar una fortaleza compuesta por detectores de metales, oficiales de seguridad y una veintena de cámaras colocadas de manera estratégica en los pasillos de ese recinto.

El primer filtro para cualquier visitante está en la entrada principal. El acceso está condicionado a registrarse en una libreta: nombre, lugar que se visita, asunto, y el número de un gafete que es asignado por un elemento de seguridad del PJEV, de cuatro que allí vigilan. Después se debe de pasar por debajo de un detector de metales.

Ya dentro del PJEV, un elemento del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX), que porta un arma larga, revisa bolsos y mochilas.

Para llegar hasta el edificio C, donde se ubica la oficina de Duck Núñez, se debe pasar por un primer piso que es monitoreado por cuatro cámaras en los pasillos. Al llegar al quinto nivel, otras dos cámaras vigilan el acceso a las oficinas de los cinco consejeros que integran la Judicatura; una de ellas fue removida en las últimas horas. El último filtro es una cámara que apunta a la oficina de Mauricio Duck y una más que vigila las escaleras.

El edificio C -donde se maneja información que conlleva la libertad de una persona, los bienes de una persona, su patrimonio, la guardia y custodia de menores- está a cargo de una dirección de seguridad, que controla el sistema de vigilancia, el acceso a los visitantes y que hace guardia cuando los edificios están vacíos.

- "¿En el supuesto de que alguien hubiera burlado la seguridad del Poder Judicial, sería difícil que fuera descubierto?", se le cuestiona al entrevistado.

- "Sería imposible que no lo registraran, porque, o lo detecta el factor humano, que son los vigilantes, o lo detecta el factor técnico que son las cámaras. El responsable de haber montado cámaras en mi oficina no pudo haber burlado los dos factores de vigilancia, excepto con la complicidad de alguien", responde.

- "Usted manifiesta que no está manipulada la chapa de su puerta, ¿quién más tiene acceso a las oficinas del Poder Judicial?

- "En teoría nada más debería tenerla un servidor. Tengo entendido que el personal de limpieza tiene también acceso. Por lo que me explican las personas que saben, puede estar grabada ahí la persona o las personas que instalaron las cámaras porque tuvieron que haber hecho pruebas, de ser así sea quien sea lo voy a hacer público", advierte.

El consejero asegura que ha solicitado con el presidente del PJEV copia de las grabaciones de los pasillos de los últimos días, así como un informe de la dirección de seguridad sobre la presencia de personas sospechosas en su oficina.

Tengo derecho, uno como consejero, dos como afectado directo, al acceso de esos videos; esos videos no muestran ningún interior de las oficinas, no hay nada que no sea público, muestran los exteriores, los pasillos, entonces no tendrían por qué ser videos privados del Poder Judicial", abunda.

- ¿Qué tipo de información es lo que usted aborda en esta oficia?

"Aquí se lleva la administración del fondo auxiliar y llevamos quejas en contra de los jueces y funcionarios públicos. A mí no me preocupa qué se pueda grabar, el verdadero objetivo es quién está haciendo esta actividad ilícita y con qué objetivo, lo preocupante es el hecho, pero yo no veo la misma preocupación hacia quien representa este Poder Judicial".

- ¿Hay los argumentos para que usted interponga una denuncia?

"Yo habría presentado denuncia en cualquier momento, pero lo tenemos que hacer de manera colegiada, porque esto no es algo que le afecte a Mauricio Duck en su persona (...) también pudieron entrar a una sala, instalar el mismo equipo, alterar un expediente, robarse un expediente, y peor aún, se corre el riesgo de que con antelación a las resoluciones, hubiera personas que se pudieran haber enterado del sentido de las resoluciones antes de que estas fueran dictadas y publicadas, incluidos los exfuncionarios detenidos del gobierno de Javier Duarte", contesta.

- ¿Tiene temor ante estos hechos?

"No tengo nada de qué temer. Me inquieta que dentro del Poder Judicial se esté llegando a este extremo de tener que estar video vigilando a magistrados, a consejeros, hasta donde yo tengo conocimiento, o no se había denunciado, o nunca había sucedido dentro un hecho tan lamentable y vergonzoso", concluye.

