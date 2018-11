Colectivo Solecito ingresa a un nuevo predio en búsqueda de fosas

VERACRUZ, Veracruz (La Silla Rota).- Las integrantes del Colectivo Solecito ingresaron este lunes a un predio del Kilómetro 13.5 del puerto de Veracruz para iniciar la búsqueda de fosas clandestinas y restos humanos en la zona, que se encuentra a poca distancia de Colinas de Santa Fe, donde las madres de desaparecidos hallaron la fosa clandestina más grande de México.

Las mujeres iniciaron trabajos acompañadas de personal de la Procuraduría General de la República (PGR), personal de la Fiscalía General de Veracruz, y la Gendarmería Nacional, que hará uso de binomios caninos y drones.

A partir de este momento, el Colectivo Solecito tiene ocho días para explorar el predio de 10 hectáreas para hallar indicios que puedan ampliar la búsqueda, de lo contrario, las autoridades federales se retirarán del lugar, y quedarán acompañadas sólo por personal de la Fiscalía de Veracruz.

"Antes de ocupar Colinas, ocuparon el 13.5", habría hasta 500 cuerpos

De acuerdo con Rosalía Castro Toss, madre de Roberto Carlos Casso Castro, desaparecido desde diciembre de 2011, recordó que la información sobre este predio la recibieron por internet en 2016, antes del anónimo recibido sobre Colinas de Santa Fe, sin embargo, no habían intervenido por falta de preparación.

El número de cuerpos, según el anónimo, oscilaría entre los 400 a 500.

"Vine a este lugar en el 2016 por mi cuenta, acompañada por autoridades, pero el que no sabe buscar no encuentra; nos tuvimos que ir a Iguala a prepararnos para enseñarnos cómo buscar, nos preparamos, tomamos cursos en el equipo mexicano de antropología forense, pero no hay como la práctica, la práctica hace al maestro", refirió.

Castro Toss recordó que los cuerpos que pudieran encontrar en esta zona, pertenecerían al periodo comprendido entre 2009 a 2013.

"Antes de ocupar Colinas, ocuparon el 13.5 (...) es una zona mucho más grande pero tenemos que ir explorando por partes, no podemos hacer todo al mismo tiempo. El terreno pertenece a APIVER, dio permisos, se portó amable, nos dio las facilidades para entrar, con todos los documentos, simplemente me pidieron "no medios" dentro del terreno, Fiscalía igual, y vamos a respetar, porque nuestro trabajo es buscar".

Finalmente, adelantó que ya se iniciaron los trámites de permiso para posibles exploraciones en cuatro terrenos contiguos.

En el Kilómetro 13.5 se ubica un boulevard exclusivo para camiones pesados, que comunica de manera rápida al recinto portuario con la carretera federal Xalapa-Veracruz; la obra federal tardó poco más de seis años en su construcción.

El pasado 15 de octubre, la directora del Colectivo, Lucía Díaz Genao, dijo que en el recorrido de reconocimiento del terreno, específicamente en el suelo, como el cambio de vegetación, coloración y la textura de la tierra.

Sólo hay cinco personas identificadas

La activista recordó que hasta el momento los restos de sólo cinco personas que buscaba el Solecito, han sido identificadas luego de dos años de trabajo en Colinas de Santa Fe y otros puntos, detallando que el Colectivo de Veracruz cuenta con por lo menos 200 integrantes, y 60 en la región Córdoba-Orizaba.