Colectivo de búsqueda de desaparecidos pide ayuda al ''Canelo'' para un auto

HERMOSILLO.- Nora Lira, líder y fundadora del colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón lanzó una petición, vía redes sociales, al campeón de boxeo, Saúl "El Canelo" Álvarez, para que les facilite la búsqueda de desaparecidos en la cuarta ciudad más violenta del mundo.

En un video, la madre de Fernanda, quien desapareció el 2 de octubre de 2018, expone al vencedor del reciente encuentro con Billy Joe Saunders que les gustaría que les apoyara con un vehículo para realizar los viajes a los ejidos, campos y terrenos baldíos donde los criminales entierran a sus víctimas.

"Mediante este medio te pido, ya que me inspiras confianza y sé que eres de gran corazón, que nos ayudes con un carro; no te pido lujos, no te pido grandes cosas, te pido lo que sea, algo con que podamos ir a hacer nuestras búsquedas. Te lo pido con el corazón en la mano porque no tenemos, sinceramente, la manera", dice.

Nora Lira explica que necesitan un automóvil grande, aproximadamente para 15 personas, que es con la que irían a los trabajos de búsqueda con las herramientas: las palas, las varillas T y picos para buscar cuerpos en la tierra.

Además, la madre de la joven hallada por ella misma dos años después, que el colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón no cuenta con apoyo del gobierno ni recursos, solo mantienen sus gastos con los que algunos ciudadanos cooperan.

''Tenemos muchas necesidades, no tenemos apoyo del gobierno, solo poco apoyo de la ciudadanía, nos costeamos nuestras salidas, nuestras búsquedas con nuestros recursos propios. Una de las mayores necesidades es un vehículo para ir a estas búsquedas'', detalla la líder del grupo.

Nora Lira contó en el video sobre su hija de 17 años, a quien buscó por más de dos años hasta que la encontró también un dos de octubre, pero de 2020, enterrada en una fosa clandestina, a las afueras de Ciudad Obregón, la cual escarbó con sus propias manos.

''La encontré en una fosa clandestina, en octubre de 202,0 después de dos años; yo sigo de pie, sigo en la lucha porque tengo el compromiso enorme con mi ciudad, con Obregón, ya que son muchos los desaparecidos y necesitamos buscarlos", lamenta.

Al final del mensaje, la madre rastreadora pide a los ciudadanos compartir el video para que llegue en manos del campeón mundial del box, Saúl ''El Canelo'' Álvarez y las pueda ayudar con su petición.

SONORA, UNO DE LOS ESTADOS CON MÁS DESAPARECIDOS

Esta entidad norteña se suma a la lista de los estados con más personas desaparecidas en México y se ubica en el quinto lugar con el mayor número de reportes por desaparición (mil 227), solo por debajo de entidades como Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato y la Ciudad de México.

Sin embargo, es especialmente en Ciudad Obregón, cabecera del municipio de Cajeme, ubicado al sur de Sonora, donde la violencia y las desapariciones están a la orden del día.

De acuerdo con los propios colectivos, en lo que va del año han emitido más de 200 fichas de búsqueda en sus páginas; sin embargo, estos reportes no siempre llegan a las autoridades por temor de los familiares y es ahí donde las rastreadoras entran a la acción para encontrarlos.

Según la lista más reciente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C., esta ciudad es la cuarta más violenta del mundo, debajo de Celaya, Guanajuato; Tijuana, Baja California y Ciudad Juárez, Chihuahua.





