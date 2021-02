Caen abuelo y padrastro por muerte de Michelle, de 3 años

MICHELLE DE 3 AÑOS FUE VIOLADA Y GOLPEADA HASTA MORIR POR SU PADRASTRO CÉSAR RAÚL EN NAYARIT. LAS NIÑAS NO SE TOCAN, NO SE VIOLAN Y NO SE MATAN, NO OLVIDEN LA CARA NI EL NOMBRE DE SU FEMINICIDA #JUSTICIAPARAMICHELLE #nayaritfeminicida #NiUnaMas pic.twitter.com/idbpTO5V7i