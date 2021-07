Cae en QRoo extranjero que vendía certificados y vacunas falsas antiCovid

Tenía permisos (sanitarios) en trámite, y había una diferencia en cuanto al domicilio registrado dentro de su personalidad fiscal, que no coincidía con el documento de permiso; eso llevó a clausurar el laboratorio. Tenía algunos equipos descalibrados, que no necesariamente generan una situación 100% deficiente pero que pueden disminuir el porcentaje de efectividad de alguna de las pruebas, en vez de tener 90 podría tener 70 u 80 que evidentemente no es lo óptimo, pero sí existía como laboratorio dentro de lo que es Cancún