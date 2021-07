Secuestran a empleado de Playa del Carmen; funcionario lo obligaba a extorsionar

CANCÚN- Juan Enrique Pérez, de 27 años, trabajaba como notificador en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) en Playa del Carmen, en el gobierno municipal que encabeza Laura Beristaín Navarrete.

El pasado 30 de abril a las 10 de la mañana, cuatro hombres armados irrumpieron en su vivienda donde estaba con su madre y hermanos, los amarraron con cinchos de nylon y les colocaron cinta canela en sus bocas, los tumbaron al piso y comenzaron a exigir dinero y drogas.

En menos de 15 minutos, esculcaron los cuartos de la casa, buscando presuntamente dinero y drogas. Mencionaron que venían de parte del Cartel del Golfo y buscaban a Juan Enrique para que les entregara dinero, porque presuntamente debía y tenía que reponerlo.

Los sujetos al no encontrar dinero, se llevaron algunos objetos de valor y a Juan Enrique, luego huyeron en un Aveo rojo que era propiedad del hermano de la víctima. Desde ese día, el joven no aparece y su familia continúa buscándolo.

La Fiscalía General del Estado (FGE) no ha presentado avances del caso y tampoco ha realizado más entrevistas con personal de Zofemat de Playa del Carmen que podrían tener información sobre la desaparición del joven.

La familia tuvo que abandonar su vivienda por temor de que regresaran los secuestradores de Juan Enrique, el lunes tres de mayo levantaron una denuncia formal ante la FGE en Playa del Carmen por la desaparición forzada.

Días después de que Juan Enrique fue "levantado", la hermana mayor de la familia recibió mensajes de extorsión, donde le solicitaban un millón de pesos que después se redujo a 400 mil pesos para entregar al joven. Las personas que se comunicaban enseñaron fotografías de ropa masculina que no pertenecía al joven desaparecido y mandaban imágenes con letreros que hacían referencia de que se trataba de Juan Enrique.

ZOFEMAT DESCONOCE A JUAN ENRIQUE COMO TRABAJADOR

La familia de Juan Enrique preocupada de la situación que estaba viviendo decidió acercarse a Zofemat y preguntar información con personas que lo conocían o trabajan cerca de él, pues llevaba al menos dos años trabajando como notificador de la dependencia.

De acuerdo con la familia, Juan Enrique se encargaba de hacer algunos cobros a empresas que se encontraban operando en la zona de playas y 15 días antes de la desaparición forzada, el joven había sido víctima de extorsiones por parte de elementos de la Guardia Nacional quienes le pidieron 60 mil pesos porque lo señalaron como presunto dueño de negocios de masaje en la zona de playa, y querían dinero para que pudiera continuar trabajando, sin embargo, la familia asegura que el joven no era dueño, si no que dentro de sus funciones dentro de Zofemat, recibía una comisión económica por facilitar permisos para la operación de los mismos negocios.

"El día que tuvo el problema con la Guardia Nacional, una persona que se llama Mauricio Cuevas Méndez dijo que el problema era con él; fue trabajador de Zofemat y aunque dejó de trabajar ahí hace un año y medio, cobraba en distintos negocios y tenía unos seis puestos de masaje a lo largo de la playa", dijo el hermano de Juan Enrique.

La familia detalló que en la zona de playas existen varias personas que usurpan funciones de Zofemat y trabajan para hacer cobros o dar beneficios a empresas turísticas, relacionado con multas o pago de impuestos, algunos de esos cobros no son reportados directamente como impuestos para el Ayuntamiento de Playa del Carmen.

"En el material que entregamos a la Unidad Antisecuestros había una libreta de mi hermano, donde tenían una anotación de un puesto de motos acuáticas, donde tenía fechas y decía por ejemplo, 10 mil pesos, dos o tres se pasaban a caja y lo demás bajo el agua, entonces de esos 10 mil, tres mil se pagaban al gobierno como permiso, y lo demás lo recaudaba él (Juan Enrique) y lo entregaba a Charly".

La familia de Juan Enrique sostuvo que Charly es funcionario público, identificado como Carlos Martín Espinoza Preciado, coordinador de Tesorería del Ayuntamiento de Playa del Carmen.

La familia ante la necesidad de tener más información para dar con el paradero de Juan Enrique, consiguieron el número de una de las personas con las que trabajaba en la zona de playas, uno de ellos es Mauricio Cuevas Méndez, quien fue colaborador de Zofemat, pero que continúa en contacto con concesionarios como si aún estuviera en la dependencia.

Juan Enrique informó a su jefe directo Carlos Martín Espinoza Preciado, coordinador de Tesorería del Ayuntamiento de Playa del Carmen también llamado "Charly" que había sufrido una extorsión por parte de la Guardia Nacional.

"Charly" le enseñó una lista de algunos puntos donde se hacen cobros en la zona de playa, el joven no reconoció esa lista y le dijo que esa la cubría una persona llamada Mauricio Cuevas Méndez, un ex colaborador de Zofemat que usurpaba funciones para continuar los cobros con los concesionarios.

"Por el problema (la extorsión de la Guardia Nacional) mi hermano le estaba entregando el gafet, sabemos eso porque él nos lo platicó, que ya no quería saber nada de ese trabajo. Le dijo que se quedara guardado unos días en lo que se calmaban las cosas", dijo Pedro Pérez, hermano de la víctima.

Juan Enrique el joven desaparecido tomó el consejo de su jefe y regresó a trabajar varios días después, antes de que lo secuestraran.

El hermano de la víctima señaló que todos los negocios en las playas tienen diferentes fechas para realizarles cobros y que incluso hay más colaboradores de Zofemat realizando la función de ir con los concesionarios a buscar dinero, todos se reunían para recaudar el dinero del día y después era entregado directamente al coordinador de Tesorería del Ayuntamiento conocido como "Charly".

Cinco días después de que desapareció Juan Enrique, personal de Zofemat acudió al domicilio para llevarse un vehículo blanco modelo aveo que no tenía placas y que era propiedad de la dependencia, además al no presentarse a trabajar por tres días seguidos lo dieron de baja, denunciaron familiares.

El hermano contó que cuando Charly lo llamaron de la FGE, sostuvo que si conocía a Juan E nrique, pero se limitó a decir que no tenían suficiente contacto y que la mayoría de la comunicación solo era vía telefónica, además de mencionar que no tenía facultades para cobrar a concesionarios, sin embargo, cuando desapareció Juan Enrique la familia revisó el vehículo que le habían asignado Zofemat y encontraron documentos tipo recibos o "pases a caja" para pago de impuestos que entregaba el joven a empresarios para que pasaran a pagar al Ayuntamiento.

La familia mencionó que la Fiscalía de Quintana Roo entrevistó al director de Zofemat de Playa del Carmen, Marco Antonio Loeza Pacheco, quien dijo no conocer a Juan Enrique, que tiene una plantilla de 170 empleados y no los conoce a todos por lo que no se podía enfocar solo en uno.

"Zofemat nunca se acercó a preguntar porque no llegó a trabajar, nunca nos preguntaron si estaba enfermo o porque no llegó, nunca hubo un acercamiento hasta la fecha", dijo Clave Medinilla Ramírez, madre de Juan Enrique.

FISCALÍA DE QROO NO INVESTIGA

El secuestro de Juan Enrique fue turnado a Cancún al presentarse incidencias de personas que comenzaron a pedir dinero por su rescate, la carpeta de investigación quedó asentada con el folio: FGE/QROO/SOL/05/2449/2021.

Las únicas acciones que ha realizado la FGE son haber citado al director de Zofemat y al coordinador de coordinador de Tesorería del Ayuntamiento de Playa del Carmen, han pasado más de tres meses sin ningún otro avance en la investigación, y cuando familiares preguntan sobre el caso, ya no los atienden y algunos funcionarios de la Fiscalía argumentan que se cuenta con poco personal en la Unidad Antisecuestros que retrasan los proceso de investigación a la que tienen derecho por ley.

"No ha habido otro avance, nosotros hemos dado nombres, direcciones para que lo citen, porque no han citado a ninguna persona más después de todo esto. Nosotros no estamos señalando a nadie como responsable pero queremos que se investigue, y hemos aportado información y lo único que nos dicen es que no hay novedad", dijo la madre de Juan Enrique.

En Quintana Roo fueron víctimas de secuestro 11 personas en 2020, de los cuales siete fueron secuestros con extorsiones a familiares. Este año han ocurrido nueve casos de los cuales ocho son secuestros extorsivos, esto de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)

"Ahora ya no nos contestan ni el teléfono de la Fiscalía, mi mamá se la puede pasar marcando, y nunca contestan", dijo el hermano de la víctima.

Los familiares denunciaron también que continuaron llegando más mensajes extorsivos a uno de los teléfonos que ya se encontraba en poder de la Unidad Antisecuestros, pero que los funcionarios no respondían y no daban seguimiento, con los meses los mensajes dejaron de llegar, además los mensajes que llegaban mandan información exigiendo dinero de cobros relacionados con temas de concesiones de playa.





"Nosotros no queremos ni siquiera dar con los responsables, lo que queremos encontrarlo", dijo Clavel madre de la víctima.

Para su madre, Juan Enrique era un joven normal que tenía una dinámica cercana con su familia, cuando llegaba de trabajar disfrutaba de jugar videojuegos, en algunas ocasiones salía a fiestas con amigos.

"Mi hijo llegando de trabajar se sentaba jugar XBOX, le gustaba salir de fiestas con sus amigo pero llegando del trabajo su pasatiempo favorito era sentarse a jugar en línea XBOX y después se acostaba a dormir. Era más de casa".

La madre contó para La Silla Rota que cuando su hijo le contaba sobre algunas situaciones de corrupción al interior de Zofemat, le aconsejaba que se cambiara de trabajo, pero su hijo le pedía que estuviera tranquila pues faltaba poco tiempo para que termine el período de gobierno actual en Playa del Carmen y que al concluir todo el personal es renovado y cambiarse a otras áreas.

La madre de Juan Enrique pidió a las autoridades investigadoras de la Fiscalía de Quintana Roo que continúen las investigaciones para que pueda encontrar a su hijo.

"No queremos que ni siquiera castiguen al responsable, no me interesa saber quién fue, solamente quiero saber que fue de él, y encontrarlo en las condiciones que esté, es lo único", dijo su madre.

esc