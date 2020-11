Avanzan alianzas PAN, PRD y PRI para frenar a Morena en 2021

Para derrotar a Morena, sin importar que histórica e ideológicamente sean incompatibles, las dirigencias del PRI, PAN y PRD han pactado alianzas para postular a candidatos en común en por lo menos cinco de los 15 estados donde se elegirá gobernador el próximo 6 de junio de 2021.

También lee: Nuevo León, PAN truena alianza con el PRI; coalición será solo con PRD

La tendencia aliancista para cerrar el paso a Morena -que en 2018 arrasaron en todo el país, ganando incluso la Presidencia de la República- sigue avanzando en otras entidades, pues en algunas tienen hasta enero para registrar coaliciones electorales. Los dirigentes de los tres partidos, a nivel federal y estatal, mantienen el diálogo sobre estas posibilidades.

Hasta el momento, en Baja California, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora, y Zacatecas los dirigentes de los tres organismos políticos ya firmaron cartas de intención, además de establecer las reglas para la designación de sus candidatos a la gubernatura.

Pero la unión entre estas tres fuerzas es contradictoria, según sus mismos estatutos. El Partido Acción Nacional (PAN), que se define como de derecha, nació en 1939 como oposición al Partido Nacional Revolucionario (PNR), que en 1946 adoptó el nombre de Partido Revolucionario Institucional (PRI). Mientras que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se fundó en 1989, resultado de la fusión de seis fuerzas políticas de izquierda.

Fotos Cuartoscuro

MALA MEZCLA, PERO NECESARIA

La unión de estos tres organismos políticos es como la mezcla del agua, el aceite y el mercurio, advierte el politólogo, José Fernández Santillán, aunque también considera que estas alianzas son acertadas en este momento que está en puerta una "elección de Estado" y porque "los partidos de oposición no pueden ganar por si solos".

Hoy vivimos una regresión autoritaria, regresamos a los tiempos de un partido hegemónico, pero diferentes a los del PRI, porque era un partido hegemónico ideológico, nacido de la Revolución Mexicana, en cambio Morena es un partido hegemónico pragmático, populista, que nace de la figura carismática de Andrés Manuel López Obrador

"El PRI permitió la pluralidad, mientras que Morena está acabando con la pluralidad, esa es la gran diferencia, entonces es necesario, como lo han hechos los países que han derrotado al populismo, que haya una especie de partido trasversal; sólo a través de bloques multipartidistas se puede enfrentar al populismo, porque los líderes populistas son también patrimonialistas, en el sentido de que para ellos los recursos del estado son recursos de ellos personalmente y del partido que ellos crean", refiere el especialista.

El pasado jueves 19 de noviembre, el presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther apostaba porque en Nuevo León el PAN se aliara con el PRI y PRD. A través de su cuenta de Twitter escribió: "Si no queremos que las instituciones más importantes para Nuevo León se tomen en La Chingada (Chiapas), apoyemos la consolidación de la alianza electoral". Al final del día, el panismo regio informó que sólo iría con el PRD.

Paisanos Neoloneses: Si no queremos que las decisiones más importantes para #NuevoLeón se tomen en #LaChingada (Chiapas), apoyemos la consolidación de la alianza electoral que están impulsando @AccionNacional, @PRI_Nacional y @PRDMexico. #NoPasarán #SíPorNuevoLeón pic.twitter.com/1MBDuBpftO — Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) November 19, 2020

"MONTONEROS", LES LLAMA BONILLA

El pasado 17 de noviembre, representantes del PAN, PRI y PRD en Baja California, así como de los partidos locales, Encuentro Social (PES) y Baja California (PBC) firmaron una "carta de Intención" para ir en alianza el próximo año.

En conferencia, coincidieron en que no se separarán de sus ideologías, sino que ahora se enfocarán, "en la unidad para rescatar a Baja California del mal gobierno que ha venido realizando Jaime Bonilla, y en los municipios".

En 1989, el PAN ganó por primera vez en su historia una gubernatura, la de Baja California, mediante la candidatura de Ernesto Ruffo Appel. Después de 30 años de gobiernos panistas en 2020, la ola morenista arrebató el primer gran símbolo del blanquiazul, al triunfar Jaime Bonilla Valdez para un periodo de dos años para empatar las elecciones locales con las federales.

Al conocer del bloque opositor, Bonilla Valdez calificó a dichos partidos políticos de "montoneros" y enfatizó en lo que significaría que el PRI y el PAN vayan juntos, luego de varios años de luchar cara a cara por el poder en la entidad.

¿Qué pasó con esos panistas de la sotana blanca que siempre criticaron al PRI? ¿Y con esos priistas que siempre decían que los panistas eran unos bandidos? Ahora se tapan con la misma cobija

AUREOLES SE DOBLEGA

En Michoacán, el único estado con gobierno perredista en el país, el mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo, cedió en sus pretensiones de dejar como sucesor a su medio hermano, el senador, Antonio García Conejo (PRD), o a su hombre de confianza, como el fiscal Adrián López Solís, para dar paso a la Alianza PRI-PAN-PRD.

Como candidato se perfila el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Herrera Tello, quien este miércoles, presentó su renuncia al cargo. Y, mediante un comunicado señaló que su interés es la búsqueda de un proyecto ciudadano, "sin pedir prestado ningún color ni alguna marca".

El también expresidente municipal de Zitácuaro, anunció que comenzará un nuevo camino con la tranquilidad de haberse esforzado en todas sus tareas al frente de la Secretaría de Gobierno.

A pesar de sus dos cargos públicos (alcalde y secretario de Gobierno) bajo las siglas del PRD, Herrera Tello, no ha estado afiliado a ningún partido político.

La responsabilidad mas alta en estos momentos la tienen los partidos politicos. Deben seleccionar cuidadosamente!!! . — carlos herrera tello (@cha_herrera) January 17, 2015

Ahora, es uno de los perfiles que bajo la figura ciudadana, la Alianza PRI-PAN-PRD, buscará enfrentar a Morena, partido que creció en la elección de 2018 en la entidad.

Los partidos políticos tienen hasta el 23 de diciembre de este año para registrar sus alianzas y/o candidaturas comunes, ante el órgano electoral.

ALIANZA EN SLP UNA INCONGRUENCIA: SENADOR

En lo oscurito, antes de la medianoche del pasado nueve de noviembre, representantes estatales del PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular, registraron la alianza "Sí por San Luis Potosí" ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) para contender por la gubernatura.

Sobre el método de elección de candidato, hay dos versiones; algunos apuntan a que saldrá de la elección interna del PAN en la que se registraron Marco Gama, Sonia Mendoza, Xavier Nava y Octavio Pedroza. Otros comentaron que cada partido presentará a un perfil que será medido mediante encuestas para designar al más competitivo.

San Luis Potosí sólo ha tenido un gobernador que no llegó impulsado por el PRI, el panista Marcelo de los Santos (2003-2009). El actual gobernador es el priísta Juan Manuel Carreras.

A través de sus redes sociales, el senador Damián Zepeda calificó como una "incongruencia" que Acción Nacional, partido del que forma parte, se aliara con el Revolucionario Institucional para las elecciones en San Luis Potosí.

Hola amig@s. Atendiendo sus solicitudes comparto las razones de mi opinión en contra de las Alianzas PAN-PRI y que nos presentemos como uno solo ante el ciudadano en las elecciones. Con respeto pero con convicción lo digo: es una incongruencia total y será un error histórico. pic.twitter.com/VvoatxcUIy — Damián Zepeda (@damianzepeda) November 15, 2020

"Que tristeza ver al PAN en una alianza electoral con el PRI. Me parece una incongruencia total que por décadas hemos luchado por cambiar México y hoy el Partido abraza lo que ayer criticó. No estoy de acuerdo, la postura no me representa", escribió.

Esta alianza se enfrentará a otro bloque formado por Morena, PT y Panal.

EN SONORA, TODOS CONTRA DURAZO

A principios de noviembre, Ernesto El Borrego Gándara Camou renunció a más de cuatro décadas de militancia en el partido tricolor para convertirse en candidato a la gubernatura de una alianza entre el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) para vencer al alfil de Morena, Alfonso Durazo Montaño.

Alfonso Durazo recién renunció a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para "atender la llamada del pueblo sonorense".

Además de Durazo, otros personajes que suenan para contender a la gubernatura sonorense son Ana Gabriela Guevara, quien está al frente de la Comisión Nacional del Deporte (Conade); el PT estatal ha mostrado su interés por impulsar su perfil.

UN COMIENZO AZAROSO

El 8 de noviembre, el PRI Zacatecas lanzó un comunicado en el que informaba sobre la instalación de mesas de trabajo con el PRD y PAN para la conformación del Tucom (Todos Unidos contra Morena) para el proceso electoral 2020-2021.

El comunicado también resaltaba que el candidato sería el priísta, Adolfo Bonilla.

A unas horas del comunicado, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano publicó un mensaje en Twitter, en el que tajantemente negaba que ese partido apoyaría a un candidato del PRI en Zacatecas. Y, descalificaba al líder estatal del Sol Azteca, Arturo Ortiz Méndez, para la toma de decisiones.

De ninguna manera vamos a ir a apoyar a un candidato del PRI en Zacatecas

"Arturo Ortiz Méndez no tiene la representación oficial del PRD nacional y el acuerdo que se menciona en medios no tiene validez alguna".

La alianza va, aunque todavía "no hay nada para nadie", señaló después el alcalde de Villanueva y aspirante a candidato a gobernador por el PRD, Miguel Torres Rosales. Además, sostuvo que su aspiración "no es una obsesión de ser candidato por ser candidato, no se me va la vida".

Reiteró que se busca es un esquema de piso parejo para todos los partidos.

Zacatecas ha tenido dos gobiernos perredistas, el actual gobernado es el priista Alejandro Tello Cristerna.

SE COCINAN MÁS ALIANZAS

En Baja California Sur, la moneda está en el aire, hay encuentros entre representantes del PAN, PRD, PRI, donde también participan el Partido de Renovación Sudcaliforniana y el Humanista, aunque oficialmente no hay noticias de una alianza.

En Colima y Campeche, entidades donde no ha existido alternancia de gobiernos en el poder, para las elecciones del 2021 se podría romper con la tradición priísta. Para cerrar el paso a la ola guinda, los partidos opositores a Morena estudian concretar una alianza.

Sobre la posible alianza con el PAN y el PRD, Enrique Díaz, dirigente del PRI en Nayarit, reconoce que hay un diálogo abierto con ambos partidos, pero no es una negociación sencilla: "Lo que se ha estado hablando hasta ahora es que para elegir a él o la candidata se analizará qué partido y qué aspirante tienen mayor fortaleza".

En Tlaxcala también se prepara una alianza, que llevaría el nombre de "Todos Unidos contra Morena" (TUCOM) y se está convocando a la cúpula partidista del PAN, PRD, PAC y PS –estos dos últimos de registro local-, para formarla. Sin embargo, a la fecha sólo PRI y PRD anunciaron alianza.

Este fin de semana Nuevo León podría dar la sorpresa, al anunciar la alianza del PRI, PAN y PRD.

PAN NO QUIERE "MIGAJAS" Y PUEDE SOLO

Y, aunque algunos ya consideraban un hecho la alianza tripartita en Guerrero, el pasado 18 de noviembre, la dirigencia de Acción Nacional informó que contenderían solos; "no aceptaremos las migajas políticas que dejan las alianzas en las elecciones", señaló el dirigente estatal Eloy Salmerón Díaz.

En Chihuahua, el PAN retendría el poder y la disputa más fuerte será con Morena. Los nombres que suenan en las filas del albiazul son el del dos veces diputado y senador, Gustavo Madero y, el de María Eugenia Campos Galván, alcaldesa de Chihuahua capital, la primera mujer en lograrlo en su segundo periodo. Antes fue diputada federal y local.

Queremos un país gobernado por gente capaz, con visión de futuro, sin ocurrencias ni actos autoritarios, que genere empleos y oportunidades, que brinde paz y seguridad para todas y todos.



¡Juntos construyamos este nuevo México! pic.twitter.com/pCaa3BJHig — Acción Nacional (@AccionNacional) November 18, 2020

Del lado de Morena, suena Cruz Pérez Cuéllar, quien fue panista de 1988 a 2015. Durante ese tiempo fue tres veces diputado federal y dos presidente estatal del partido. En 2016 fue candidato por Movimiento Ciudadano para la gubernatura y quedó en cuarto lugar.

También en Querétaro el PAN confía en retener la gubernatura y el senador, Mauricio Kuri González, es hasta este momento la carta más fuerte que tiene Acción Nacional para la candidatura a gobernador.

Fabiola Larrondo Montes, diputada local por Morena, manifestó su intención de participar en el proceso electoral 2020-2021 como candidata a la gubernatura del estado.

La entidad más rezagada en el tema electoral es Sinaloa donde todavía no hay nada definido; el PRI, PAN y el Partido Sinaloense, están en pláticas, pero hasta después del 15 de diciembre el Congreso del Estado convoca a elecciones.