AUDIO: Por un meme, alcalde en Yucatán amenaza con encarcelar a una persona

ACANCEH.- El alcalde del municipio de Acanceh, Yucatán, Mario Cruz Herrera amenazó con usar su "poder" para encarcelar a una persona por presuntamente publicar un meme en su contra. Además, a través del audio vía Whatsapp exigió al supuesto autor de la imagen redactar una disculpa.

-Dile que se redacte mañana, prácticamente como una disculpa de lo que publico porque lo voy a meter preso, voy a ejercer todo mi poder que tengo como alcalde.



- ¿Es una amenaza?

-Sí, como quieras tomarlo.

En la primera parte del audio, el edil Mario Cruz Herrera señaló que nunca se queja de los memes que le hacen porque no sabe quiénes son los autores. "Yo soy el alcalde de Acanceh, vengo solo, no vengo con policías, nunca me meto en problemas por alguna publicación que me hagan. No se metan con mi familia, muchos no he podido reclamar porque no sé quién me los pone. Hoy sí sé quién puso la publicación", se escucha.

Cabe mencionar que, aunque el alcalde de Acanceh insistió en que se trató de una publicación referente a su familia. La imagen en cuestión es la fotografía del árbol navideño de la plaza principal del municipio, la cual es acompañada por una leyenda que dice, "La estrella tiene más cuernos que los que te puso tu ex".

El denunciante, pidió mantener en reserva su identidad por temor a más represalias, ya que, el lunes a la medianoche, Mario Cruz Herrera fue a casa de sus abuelos a pedir a gritos retiré la publicación.

Para la publicación de esta nota, La Silla Rota solicitó postura del alcalde Cruz Herrera, sin embargo no se obtuvo respuesta.

(djh)