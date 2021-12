Digo "pinche alcalde", luego me acuerdo que soy yo: Luis Donaldo Colosio

MONTERREY.- El alcalde de la ciudad capital de Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas asegura que "lo más peligroso para un servidor público es estar sustraído de la realidad".

"Me gusta padecer el tráfico igual que mi gente. Si paso por algún bache, digo: ´Pinche alcalde´. Luego me acuerdo que soy yo y me reporto a mí mismo", bromeó Colosio en entrevista para el diario español El País en el marco de sus primeros 100 días como alcalde de Monterrey.

El pasado 6 de junio se proclamó ganador de las elecciones locales al adjudicarse casi el 50% de los votos de la capital regiomontana, abanderado por Movimiento Ciudadano (MC).

Durante mucho tiempo Colosio Riojas no quiso saber nada de política debido al asesinato de su padre el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, cuando era candidato presidencial del PRI, cuyo nombre "pesa en el argot de la política mexicana", según afirma él mismo.

Todos los partidos intentaron reclutarlo para sus filas, pero rechazó al PRI, al PAN y a Morena. "No comulgamos con ciertos sectores que actualmente llevan las riendas de esos partidos", afirmó.

Cuenta que el PRI le ofreció ser diputado plurinominal cuando tenía 21 años, pero la rechazó por ser una "oferta completamente irresponsable y ligada 100% a un morbo político asociado con mi nombre".

¿APUNTA A LA PRESIDENCIA?

A inicios de este mes, Luis Donaldo Colosio Riojas apareció en el tercer lugar de preferencias de una encuesta de Reforma sobre presidenciables rumbo al 2024; únicamente detrás de Marcelo Ebrard, el mejor posicionado del ejercicio demoscópico, y de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero por encima de nombres como Ricardo Anaya, el del actual gobernador de Nuevo León, Samuel García, Ricardo Monreal y Alfredo del Mazo.

El alcalde de Monterrey se dijo sorprendido por haber aparecido en dicha encuesta pero dijo que se le hacía una idea prematura pensar en ocupar la silla presidencial.

Ante el diario español enfatizó que no se quiere distraer "de lo que tengo que hacer el día de hoy. Mis aspiraciones son sociales, no políticas", aseguró.

"Quizá sea el peor político de México porque soy demasiado transparente para mi propio bien y me concentro únicamente en lo que me toca administrar", agregó.

