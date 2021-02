Astudillo visita parte alta de la Sierra de Ajuchitlán del Progreso

Les doy mi palabra que he tratado de ser un gobernador responsable y atento. No soy amigo de la soberbia, no me gustan los soberbios que tarde que temprano fracasan, me he formado en la cultura del esfuerzo, nadie me ha regalado nada y otra cosa que les quiero decir, aprendí a perder el miedo para gobernar, porque para gobernar Guerrero no hay que tener miedo, hay que tener mucho corazón, y una gran determinación