Apuñala 20 veces a su esposa y pide ser juzgado por violencia familiar

HIDALGO DEL PARRAL.- El 9 de noviembre de 2018, Okani Martínez vio a la muerte de frente. Su esposo César Mendoza Cárdenas intentó matarla frente a su hija de 2 años de edad. La golpeó y le dio 20 puñaladas, pero sobrevivió.

A año y medio del intento de homicidio, el sujeto fue detenido apenas el pasado 11 de julio. Y este martes, al llevarse a cabo la primera audiencia, la defensa del imputado pretendió que el agresor fuera juzgado únicamente por violencia familiar y no por intento de homicidio.

La imputación que pretende el Ministerio Público, especializado en Delitos contra la Mujer, es por el delito de homicidio en grado de tentativa, por lo que César Mendoza podría alcanzar hasta 30 años de prisión.

En días pasados, Okani Martínez denunció públicamente que su expareja intentó matarla frente a su hija de 2 años. "Me golpeó sin parar y me apuñaló más de 20 veces en todo mi cuerpo", escribió la joven en sus redes sociales.

La joven denunció que su agresor se encontraba en la ciudad de Parral, Chihuahua, disfrutando de la impunidad por la falta de justicia en este caso.

"Ese día no solo me lastimaste a mí, dañaste a mi hija, mi familia y amigos, y el ver a ellos sufrir me dolió más que todo lo que me hiciste. Lo hiciste por el simple de hecho no querer aceptar que no quería nada contigo".

"Solo pido que se haga justicia, por mí y por mi hija. Tengo infinidad de cicatrices, pero son las que me hacen fuerte y decir yo pude con eso y puedo con más".