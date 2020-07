Susy, el feminicidio que cimbró en Chihuahua; queda libre su esposo

"Vivo con mi papá, con mi mamá no porque la mataron, estaba muy triste y lloraba, era en la noche, yo estaba en la cama pero no estaba dormido, unos señores que no conozco estaban en el cuarto de mi papá, ellos lastimaron a mi mamá, eran malos, yo los vi, pero nunca los había visto" comentó Ian, el hijo de Susana Saláis y Oswaldo M.H.