Al alza, violaciones en Guerrero, que busca gobernar Félix Salgado

CHILPANCINGO.- Félix Salgado Macedonio, candidato a gobernador y sobre quien pesan denuncias por abuso sexual, busca gobernar Guerrero, una entidad cuyos delitos de violación y acoso sexual se mantienen en niveles altos en el último año.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), tan solo durante enero de 2021 se levantaron 12 carpetas de investigación por violación simple y 11 por violación equiparada.

En 2020, en total se reportaron en esa entidad 350 denuncias por violación, es decir, casi una diaria.

Semáforo Delictivo cataloga a este delito en la entidad en color amarillo, pero muy cerca del rojo.

Por municipio, según los datos oficiales, las zonas con más violaciones y abusos sexuales son Tlapa, Tecpan de Galeana, Coyuca de Catalán y Acapulco.

De acuerdo con expertos, estos delitos se mantienen al alza en Guerrero, entidad donde este año los electores podrán elegir a su nuevo gobernador, entre ellos a uno sobre el que pesan denuncias penales por violación.

En los últimos meses, por lo menos tres mujeres han denunciado a Salgado Macedonio por violación. Una afirma haber sido abusada en 1998 cuando era menor de edad; otra denunció ante la Fiscalía de Guerrero en 2017, cuando el político era director del periódico La Jornada de Guerrero, y un tercer caso fue presentado ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena.

"Me quitó el top con fuerza, me puso la mano sobre el cuello, me violó y con los pantalones abajo y todo sudoroso buscó su cartera, sacó 100 pesos y me los aventó en la cara como si fuera basura", contó a El País una de las mujeres.

Además, por lo menos otras tres mujeres acusan al precandidato de abuso y acoso sexual.

VIOLENCIA FEMINICIDA

Por su oarte, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó que en lo que va del año ha documentado 20 casos de feminicidios, 15 de violencia sexual, cuatro de desapariciones, 75 de agresión física y 73 de violencia económica.

En ningún caso de feminicidio o violencia física se ha dictado condena, ni se han brindado medidas de protección a los familiares y las víctimas

Mediante un comunicado de prensa, Tlachinollan denunció que "las condiciones de múltiple discriminación a las mujeres en la Montaña de Guerrero es una realidad. El cambio de gobierno y la puesta en marcha de los programas sociales no han logrado revertir objetivamente las condiciones de vulnerabilidad que padecen".

Indicó que la violencia que viven en el seno del núcleo familiar ha ido creciendo exponencialmente, sobre todo en el contexto de la pandemia de Covid-19.

El Centro de Derechos Humanos puso de ejemplo el caso de Cecilia N, indígena Tu´un Savi (mixteca) que en 2014 llegó a Tlapa, se empleó como trabajadora doméstica en un domicilio porque tenía como proyecto estudiar para salir adelante, "pero el patrón la violó sexualmente".

Cecilia se animó a denunciar y detuvieron al presunto agresor, pero el juez de primera instancia de Tlapa lo liberó y aunque el fallo fue apelado, la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito con sede en Acapulco, Guerrero, lo volvieron a exonerar.

De acuerdo con datos del SNSP, Guerrero se ubica en la posición número 12 a nivel nacional en materia de feminicidios y en el lugar 15 en lo que se refiere al problema de trata de personas.