EX GOBERNADOR DE QUINTANA ROO

¿Dónde están los familiares y amigos de Borge?

La madre y la pareja -así como amigos cercanos- fungieron como prestanombres en traspasos irregulares de terrenos y están libres

ALEJANDRA GALICIA 04/01/2018 11:55 p.m.

Roberto Borge Angulo, se encontraba encarcelado en Panamá, llegó a México este jueves 4 de enero. (Especial)

El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, quien se encontraba encarcelado en Panamá, llegó a México este jueves 4 de enero, para enfrentarse a la justicia y ser procesado por su probable participación en delitos de lavado de dinero y tres delitos locales por aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado.

El pasado 15 de noviembre de 2016 cuando Borge Angulo fue denunciado por la Contraloría de Quintana Roo ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la venta irregular de nueve mil 500 hectáreas de siete municipios pertenecientes a la reserva territorial de Quintana Roo, que fueron vendidos hasta en 1% su valor real a familiares y amigos de Borge Angulo.

El daño patrimonial que reportó la Contraloría ante la PGR asciende a 11 mil millones de pesos, sin embargo, la Fiscalía de Quintana Roo acusa al ex mandatario por más de tres mil millones de pesos. En estas transacciones aparecieron como prestanombres familiares y amigos cercanos a Borge y algunos de ellos viven con normalidad en el estado y tienen actividad en redes sociales, aunque algunos se alejaron de la vida política. Otros cerraron sus cuentas en redes y se desconoce su paradero.

En La Silla Rota enlistamos quiénes son y qué se sabe de ellos hasta ahora.

María Rosa Yolanda Angulo Castilla

Es la madre del gobernador de Quintana Roo, y durante el período de gobierno de su hijo fue beneficiada con cuatro terrenos que adquirió a precio de remate. Los terrenos forman parte del aseguramiento que realizó la PGR el pasado 24 febrero de 2017. La madre del ex mandatario radica en Cozumel y se le ha visto llevando una vida normal.

En total la madre de Roberto Borge Angulo adquirió –aunque se presume sólo fue prestanombre- cuatro predios en Cozumel, fueron comprados en 137.50 y 200 pesos el metro cuadrado.

Por los cuatro terrenos pagó 28 millones 547 mil 184 pesos, sin embargo, todos los terrenos fueron adquiridos a precios inferiores al real, por lo que debió pagar 149 millones 798 mil 852 pesos en total, además dos de los cuatro terrenos los pagó el mismo día.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, María Rosa Yolanda Angulo Castilla, adquirió el título de propiedad del primer terreno en Cozumel?mientras su hijo aún era gobernador de Quintana Roo? el 13 de septiembre de 2013, pagó 986 mil 860 pesos, pero el precio real de la venta era de 12 millones 507 mil 669 pesos.

El segundo terreno también localizado en Cozumel con una extensión de 44 mil 421 metros cuadrados lo compró en seis millones 108 mil pesos, pero el valor real a la fecha de venta era de 29 millones 65 mil 155 pesos.

El tercer terreno lo compró el 22 de noviembre de 2013 y recibió al día siguiente el título de propiedad? en ese período su hijo Roberto Borge Angulo, llevaba dos años como gobernador de Quintana Roo? y compró el terreno de 47 mil metros cuadrados en seis millones 84 mil 795 pesos, mientras que el valor real era de más de 34 millones de pesos.

La última compra de terreno perteneciente a la reserva territorial de Quintana Roo, fue adquirido el 29 de abril de 2015, ese fue el terreno más grande con una extensión de 111 mil 763 metros cuadrado, por el predio pagó más de 15 millones, sin embargo, el precio real es de 73 millones 577 mil 873 pesos.

María Zorrilla Erales Es la ex esposa de Roberto Borge Angulo, actualmente radica en Chetumal, se casó con el ex mandatario quintanarroense el 28 de diciembre de 2009. Redes sociales han reportado que tiene una actividad cotidiana ordinaria en la capital del estado, en donde acude a reuniones sociales y lugares públicos.

Borge Angulo al convertirse en gobernador de Quintana Roo, su esposa adquirió la presidencia del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de estado y realizó durante cinco años actividades y campañas a grupos vulnerables de la niñez y la mujer. Durante su matrimonio tuvo dos hijas: Roberta y Paulina. El 8 de junio de 2016, el ex gobernador anunció a través de vías oficiales en su gobierno, su divorcio con Mariana Zorilla Erales. La ex esposa de Borge Angulo fue protagonista en redes sociales y en medios locales en mayo de 2017, por la venta de bolsas de lujo con poco uso, colocó los bolsos en su cuenta de Instagram @marianazorrillaerales. El 4 de junio de 2017, mientras el ex mandatario de Quintana Roo fue detenido el Aeropuerto de Tocumen en Panamá, al intentar abordar un avión con dirección a Paris, Mariana Zorrilla Erales, publicó una fotografía donde se encontraba en una fiesta en compañía del futbolista del Club Deportivo Guadalajara, Alán Pulido. Gabriela Medrano Galindo

Fue relacionada como pareja sentimental del ex gobernador de Quintana Roo, entre 2011 y 2012; fue diputada federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la LXII Legislatura y en 2016 se desempeñó como delegada de Bansefi en Quintana Roo. Medrano Galindo no acudió a Panamá mientras el ex mandatario se encontraba recluido, tampoco se encontraba en la lista de registro para visitas, sin embargo, antes de que fuera capturado, ambos fueron captados en diversas ocasiones en viajes en el extranjero. Mientras Roberto Borge Angulo era gobernador del estado, fue captado en Alemania, Rusia y Francia, presuntamente los viajes formaron parte de la promoción turística de la entidad, en el que también viajó el ex presidente municipal de Cancún, Paul Carrillo de Cáceres. La ex diputada del Verde, en entrevistas con medios locales de Quintana Roo aseguró que no formó parte de los viajes con la empresa VIP SAESA. Actualmente la ex diputada del PVEM se mantiene a distancia de las redes sociales, ya que está inactiva la cuenta de Twitter @gabymedrano83, en la que publicaba información personal y laboral. Edgar Manuel Mendez Montoya Es el abogado de la familia de Roberto Borge Angulo y también amigo cercano. Se desconoce si se encuentra en Quintana Roo.

El abogado fue uno de los beneficiaros en el remate de terrenos propiedad del estado, los predios fueron entregados a través del Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE), misma dependencia que fue transformada en la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro). De acuerdo con el registro de las autoridades adquirió un predio de 19 mil 899 metros cuadrados en el municipio de Cozumel, recibió el título de propiedad el pasado 26 de julio de 2011 y pagó un millón 989 mil 932 pesos, sin embargo, el costo real a la fecha de venta era de nueve millones 794 mil 826 pesos. Santiago Samuel Moreno Es el director de expansión de la empresa Corpogas, y es uno de los personajes beneficiados con la venta de terrenos que formaban parte de la reserva territorial de Quintana Roo.

Los predios asegurados por la autoridad federal son principalmente en zonas costeras o con vista directa al mar y fueron vendidos a hasta en 50 pesos el metro cuadro en algunos de los terrenos ubicados en destinos turísticos.

Santiago Samuel Moreno adquirió nueve de los 25 predios asegurados por la PGR en febrero de 2017. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el empresario compró a precios de remate un predio en Othón P. Blanco, uno en Solidaridad, uno más en un sascabera de Benito Juárez, tres terrenos en la zona hotelera de Cancún, uno más en Chemuyil y dos terrenos en Tulum. No se tiene registro de su lugar de residencia. Edgar Manuel Mendez Montoya Fue el operador financiero o prestanombres de Roberto Borge Angulo, obtuvo predios de la reserva territorial de Quintana Roo durante el quinquenio de gobierno del ex mandatario.

El empresario tabasqueño también fue uno de los beneficiarios en contratos de obras públicas durante el gobierno de Roberto Borge Angulo. De acuerdo con los reportes de las autoridades adquirió a través del Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE), a precios menores al real, un predio en el municipio de Bacalar, en Othón P. Blanco, dos predios en Solidaridad y dos terrenos más en el municipio de Tulum, Akumal.

Mauricio Rodríguez Marrufo



Fue el primer ex colaborador de la administración de gobierno del ex gobernador Roberto Borge Angulo, que fue procesado por el delito de desempeño irregular de la función pública.



Mauricio Rodríguez Marrufo, fue titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), en el período de gobierno de Roberto Borge Angulo, fue señalado como amigo personal del ex mandatario y operador financiero por la venta irregular de predios patrimonio del estado.

En septiembre de 2016 entró a trabajar como secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, con el presidente municipal Remberto Estrada Barva y en diciembre del año pasado fue señalado por la Contraloría de Quintana Roo por estar relacionado en irregularidades y la venta de predios del dominio estatal.

Rodríguez Marrufo fue detenido en mayo de 2017 en cumplimiento de una orden de

aprehensión del Juez de Control de Chetumal, mientras se encontraba en el hotel Le

Blanc de la zona hotelera de Cancún, en el evento de la instalación de la Mesa de

Seguridad en el que participaron empresarios, organismos civiles, el Gobierno del Estado

y el Ayuntamiento de Benito Juárez.

La fiscal Anticorrupción de Quintana Roo, Rosaura Villanueva Arzapalo, declaró culpable

al ex servidor público quien abusó de su cargo, ya que de acuerdo con el informe de la

Fiscalía, Rodríguez Marrufo, autorizó descuentos entre 20 y 93.53% de su valor real, en

la venta de terrenos patrimonio de estado, en el municipio de Tulum, Cozumel,

Chetumal y Cancún.

El ex funcionario pagó una multa de 39 millones de pesos y pasó encarcelado seis meses en el penal de Chetumal y salió en libertad el pasado 10 de noviembre de 2017. Actualmente se desconoce si continúa en Quintana Roo.

