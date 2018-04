Encaran a Vicente Fox y le dicen "señor sin pensiones"

REDACCIÓN 16/04/2018 01:16 a.m.

Una mujer encaró al abordar un avión en primera clase al ex presidente Vicente Fox por el tema de su pensión.

No recibo 5 millones de pensión: Fox responde a AMLO

En un video que se difundió en redes sociales se muestra a una mujer abordando un avión cuando de repente se encuentra con el ex mandatario y le dice "Señor sin pensiones", y agrega que "se las vamos a quitar ahora que llegue el Peje".

Por su parte, el ex mandatario le responde con un "sí, a ti también", y le pregunta "¿con eso se van a resolver los problemas al país?".

Entre el intercambio de palabras de la mujer y el ex presidente, al parecer el político mexicano sujeta a la mujer del brazo, y aunque no se percibe en el video, la mujer grita "¡suélteme, suélteme!".

"Oye, controla a esta dama, por favor", le dice Fox a una persona que no se ve en el video.

"Se le van a acabar (las pensiones), maldito", finalizó la mujer.

Cabe señalar que el candidato a la presidencia de la República de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, denunció que los ex presidentes mexicanos reciben una pensión que "ni Obama tiene".

En un spot que difundió en redes sociales, el también ex líder de Morena, indicó que la pensión que cobran los ex mandatarios de México es de 5 millones de pesos.

En declaraciones anteriores, el candidato de Morena aseguró que de llegar a la presidencia le quitaría ese beneficio a Fox y le daría la pensión de "65 Y Más" que se entrega a adultos mayores.

Por lo anterior, el ex presidente Vicente Fox negó en una serie de tuits la cantidad referida por AMLO y dijo que la pensión que recibe como ex presidente es equivalente al salario de un subsecretario.

Lopitos, te corrijo la pensión es el equivalente

Del salario de un Sub Secretario, NO $5M mensuales. Mientes.Engañas!!

La pensión es para NO robar.Tu robaste tanto que no la necesitas.Porque tú plan es seguir https://t.co/3lbkDlWoSm será así.Porque NO SERAS PRESIDENTE,

Aguas MX!