No recibo 5 millones de pensión: Fox responde a AMLO

REDACCIÓN 08/04/2018 02:02 p.m.

Este domingo, el expresidente Vicente Fox respondió al candidato a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador tras la publicación de su nuevo spot en el que se opone a las pensiones de los expresidentes .

En su nuevo spot, López Obrador indicó que la pensión que cobran los expresidentes de México es de 5 millones de pesos y que "ni Obama tiene una pensión así".

Por ello, Fox respondió en una serie de tuits en la que negó la cantidad referida por AMLO y dijo que la pensión que recibe como ex presidente es equivalente al salario de un subsecretario.

Lopitos, te corrijo la pensión es el equivalente

Del salario de un Sub Secretario, NO $5M mensuales. Mientes.Engañas!!

La pensión es para NO robar.Tu robaste tanto que no la necesitas.Porque tú plan es seguir https://t.co/3lbkDlWoSm será así.Porque NO SERAS PRESIDENTE,

Aguas MX!