Director del FBI debe renunciar: gobernador de Florida

FBI no investigó un pista que hubiera alertado sobre la matanza de 17 personas

AGENCIAS Y REDACCIÓN 16/02/2018 04:42 p.m.

Rick Scott, gobernador de Florida. (Foto tomada de la web)

El gobernador de Florida, Rick Scott, instó hoy a renunciar al director del Buró Federal de Investigación (FBI), Christopher Wray, debido a que dicho organismo no investigó un pista que hubiera alertado sobre la matanza de 17 personas en una escuela de ese estado.

"Es inaceptable", dijo Scott, después de que Wray reconociera que en enero recibieron una información sobre el comportamiento agresivo de Nikolas Cruz, autor confeso de la matanza, pero no se siguieron los protocolos y no hubo una investigación a fondo.

Diecisiete personas inocentes están muertas y reconocer un error no va a ser suficiente

Cruz, de 19 años, disparó indiscriminadamente en la escuela de secundaria de Marjory Stoneman Douglas de Parkland este miércoles con un rifle semiautomático y mató a 17 personas.

"Diecisiete personas inocentes están muertas y reconocer un error no va a ser suficiente", aseguró el gobernador Scott en un comunicado.

"Una disculpa nunca devolverá la vida a estos 17 floridanos ni consolará a las familias que sufren. Las familias pasarán una vida preguntándose cómo pudo suceder esto y una disculpa nunca les dará las respuestas que necesitan desesperadamente", agregó,

El director del FBI debe renunciar

El FBI, por razones que se desconocen, no siguió los protocolos oportunos en estos casos y no investigó ese aviso.

Según Wray, el 5 de enero una persona cercana a Cruz les alertó de que el joven podía llevar a cabo un tiroteo en una escuela puesto que poseía armas, había expresado deseos de matar a gente, tenía un "comportamiento errático" y hacía publicaciones "inquietantes" en las redes sociales.

"El director del FBI debe renunciar", aseguró Scott.

"Promovemos constantemente 'si ves algo, di algo, ', y una persona valiente hizo exactamente eso ante el FBI y el FBI no actuó", se lamentó Scott.

Cruz fue acusado de 17 asesinatos premeditados y se encuentra encarcelado a la espera de juicio.

