Sácale jugo a tu aguinaldo

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dijo que para darle el mejor uso posible al aguinaldo y evitar que se vaya “como agua entre las manos” hay que administrarlo responsablemente y con buenas decisiones.

La Comisión recordó que en diciembre viene la entrega del aguinaldo, una prestación que todos los trabajadores deben recibir de manera irrenunciable antes del 20 de este mes, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

En su publicación “Consejos para tu bolsillo”, la Condusef hizo énfasis en que es importante cuidar esta prestación, para no gastarla toda en las fiestas navideñas.

Asimismo, recordó que, aunque así lo quisiéramos, el aguinaldo tiene un límite, por lo que recomendó ahorrar parte del aguinaldo, lo cual puede ser la mejor decisión para terminar el año con tranquilidad financiera, para lo cual hay que visualizarlo como una fuente de ahorro y no como capital para gastos de ocio.

¿Ya pensaste qué harás con tu aguinaldo?

Los consejos son los siguientes:

- “Guárdalo en una institución actualizada y no debajo del colchón o en tandas”, indicó.

- Con el aguinaldo, explicó, también podemos ponernos al día con las deudas, para lo cual hay que utilizar un porcentaje para cubrir compromisos financieros a corto plazo, como las de tarjetas de crédito, y así comenzar el año sin sobresaltos.

- “Di no al tarjetazo”, expuso el organismo, al sugerir no usar la tarjeta para comprar cosas cuando no se tiene el dinero disponible o no se haya ahorrado, porque a la larga se terminará por pagar más debido a los intereses que se generen.

- Elaborar un presupuesto cuando se reciba el aguinaldo para saber en qué y cómo utilizarlo, lo cual ayudará a tener un control del dinero y así “no se esfumará como agua entre tus manos”.

- No gastar sólo por gastar, pues el hecho de tener dinero no significa derrocharlo por doquier, porque los problemas financieros vienen cuando se gasta lo que no se tiene.

- “Pon en la balanza las compras que realizarás, asígnales una cantidad, esto no significa que no puedas darte un ‘gustito’, sino que tú dinero no se vaya sólo en eso”, añadió.

mlmt