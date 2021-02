Coworking vs home office. Experto dice cuál es la mejor

Hablar del coworking es abordar un tema que dejó de ser tendencia y hoy es una realidad, este sector tiene un crecimiento del 89%, según el portal deskwanted.com, un buscador especializado para buscar este tipo de espacios.

Lee también en La Silla Rota: ¿Qué Afore tienes? Podrías estar invirtiendo en el NAICM

Uno de los líderes en este aspecto es WeWork, que fue nombrado por el diario británico Financial Times como el casero más importante de Londres. Pato Fucks, CEO de WeWork para Latinoamérica, repasó la actualidad del coworking en la actualidad.

Para Fucks, Latinoamérica es una región donde hay muchos emprendedores con gran talento, pero hay que buscarlo y apoyarlo, hace falta que tanto instituciones privadas como entes públicos apoyen a los emprendedores y su talento, para hacer crecer el país.

Las tendencias cambian constantemente y cada vez menos gente quiere pasar tiempo encerrado en su oficina y busca opciones como el home office o coworking. Para el CEO de WeWork en la región, el tiempo del home office como sucedió con Apple, donde las ideas nacían y se desarrollaban en un garaje, ya pasaron.

Hoy, para crecer y mejorar, una empresa necesita de la convivencia de sus similares, por eso el coworking es la opción que cada vez más empresas toman. Gracias a que cada día conoce uno gente nueva con distintos puntos de vista y puede asociarse con ellos fácilmente para crecer o desarrollar su producto.

Por eso para Fucks, según detalla una nota de Forbes, ahora la opción es el coworking pese a que existan críticas sobre el futuro de esta tendencia.

“El que diga que el co working no tienen futuro, no entendió nada”, apuntó Fucks, quien explica que la mayoría de sus edificios tienen aforo completo y eso provoca que gracias a la comunidad creada las ideas de un emprendedor adquieran carácter internacional, cosa que no sucede con el home office.

Y pese que hay gente que recomienda dejar el coworking cuando su negocio empieza a tomar más relevancia, el CEO de WeWork en Latinoamérica declara que el en un medio plazo el 50% de su negocio será ocupado por grandes empresas o corporativos.

Además, el coworking da la oportunidad de crear ecosistemas sólidos que permiten a las empresas crecer además de tener la posibilidad de alcanzar mercados internacionales y desde la comodidad de poder contar una oficina en cualquier parte del mundo.

Para Fucks, pese a que la situación en la región es complicada, es parte de nuestra esencia ya que siempre nos obliga a superarnos y eso es un sello de identidad de los empresarios y emprendedores latinos en el mundo. Al final, eso ayuda a visualizar un futuro que invita al optimismo.

“Pesamos que los emprendedores somos quienes tienen y pueden cambiar el mundo”, con lo que anima a los emprendedores a arriesgarse y a optar por el co working para su desarrollo.

lrc