Cambio de gobierno tira 31% venta de vivienda en CDMX

REDACCIÓN 23/05/2019 08:43 p.m.

Durante el primer trimestre de 2019, en la Ciudad de México, se desplomó 31 por ciento la venta de vivienda nueva, respecto al mismo periodo del año previo, lo que significó la peor caída en al menos tres años en la colocación, según datos de la consultora inmobiliaria Tinsa.

Los datos detallan que en enero y marzo se vendieron 2 mil 800 viviendas en la capital del país, número inferior a las 4 mil 20 unidades colocadas en el mismo periodo pero de 2018.

Los expertos explicaron que la caída se debe a tres razones importantes, al impasse que se generó en el sector por el cambio de gobierno, por la falta de claridad en la nueva política de vivienda y la incertidumbre económica que existe.

"Hay una pausa en el sector vivienda, porque no hay reglas claras y es muy difícil que los inversionistas puedan seguir con la entrega de vivienda, lo que influye en que no se hagan nuevas inversiones", explicó Jesús Orozco, director general de Tinsa.

Alejandro Kuri, expresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), agregó que la incertidumbre laboral también afectó las compras.

"La gente no sabe si conservará su empleo y esto retrasa la decisión de la inversión", señaló Kuri.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: "URGE VIVIENDA ACCESIBLE EN LA CDMX QUE FRENE LA GENTRIFICACIÓN"

Los especialistas refirieron que este año la caída fue más pronunciada a raíz de las disposiciones del gobierno de la CDMX, que encabeza Claudia Sheinbaum, en materia inmobiliaria, ya que se han suspendido proyectos en construcción o próximos a entregarse y también existe una pausa en el otorgamiento de permisos para nuevos desarrollos.

"El cambio de los diferentes órdenes de gobierno y las decisiones que toman en la revisión de permisos de los proyectos crea un ambiente de inversiones cautelosas y cuando existen menos proyectos renovándose en el mercado, existe una venta inferior de vivienda", señaló Claudia Velázquez, directora de operaciones de Softec.

Velázquez confió en que esta pausa se regularice en los próximos meses, ya que consideró que el tema de la vivienda en la zona central del país solo tiene dos posibles escenarios: la estabilización o mejorar sus números al cierre del año.

Pese a los números registrados, los expertos consideraron que esta caída en la industria no significa una crisis en el sector.

"No hay una crisis nacional en vivienda; es muy diferente hablar de crisis, porque no hay dinero, porque subieron los intereses, o porque hay pérdidas de empleo masivas, pero no estamos en ese escenario", aclaró Orozco.

Afectación en la Zona Metropolitana

En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCDMX), que incluye además municipios del Estado de México e Hidalgo, la venta de vivienda nueva cayó 24 por ciento en comparación con el mismo periodo del año previo.

En el primer cuarto de este año, se vendieron 6 mil 107 propiedades, mientras que de enero a marzo de 2018 se colocaron 8 mil 41, según la información de Tinsa.

En este sentido, la vivienda residencial plus, con valores por encima de 4 millones de pesos, fue la más afectada, sus ventas cayeron 50 por ciento, pues mientras que en 2018 se colocaron 2 mil viviendas entre enero y marzo, este año se desplazaron poco menos de mil propiedades.

LEA TAMBIEN Precio de viviendas se incrementa 9% en primer trimestre: SHF En la Zona Metropolitana el aumento fue de 10.2%, mientras que en la de Guadalajara la suba se situó en 11.2%

LEA TAMBIEN Tres factores que incrementan el costo de tu vivienda En México el costo promedio de las viviendas aumentó 9.9% en el último trimestre de 2018

MJP