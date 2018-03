¿Por qué despide Trump al secretario de Asuntos de Veteranos?

NOTIMEX 28/03/2018 05:11 p.m.

El presidente estadunidense Donald Trump anunció hoy el despido del secretario de Asuntos de Veteranos, David Shulkin, quien será reemplazado por su médico oficial Ronny Jackson, en el tercer ajuste de su gabinete en menos de un mes.

El mandatario anunció la salida de Shulkin con un mensaje en la red social de Twitter, en el que agradeció al funcionario su servicio al frente de la dependencia, que se vio empañado por la controversia en torno a los costos de sus viajes al exterior y su disposición para aceptar regalos.

....In the interim, Hon. Robert Wilkie of DOD will serve as Acting Secretary. I am thankful for Dr. David Shulkin´s service to our country and to our GREAT VETERANS!