¿Qué fue de Víctor Valdés, el ex portero del Barcelona que desapareció de la luz pública?

Se fue sin decir adiós, sin hacer mucho ruido, sin partidos de despedida, sin nada de homenajes, aplausos, y focos. Pero su silencio fue el que hizo ruido entre la afición. En enero de 2018, cuando tenía 35 años, Víctor Valdés confirmó su retiro sorprendiendo al futbol mundial por su abrupta desaparición en redes sociales.

Sin conferencia de prensa, un solo mensaje en su historia de Instagram, eliminó su cuenta de Twitter con más de cuatro millones de seguidores y borrando todas sus fotos de Instagram, red social en la que tenía millón y medio de seguidores.

También puedes leer: Tamara Romero, la policía federal que defiende la cancha de Gallos Blancos

El guardameta que fue participe de una época dorada para el Barcelona, desapareció en redes como su manera de decir adiós al futbol profesional y a la vida pública, tras no firma con algún equipo en la temporada 2017-2018.

Valdés dejó un mensaje que tiño de misterio sus redes sociales el pasado 1 de enero de 2018 cuando publicó su última historia de Instagram en el que se leía: “Gracias por todo”, junto a la imagen de un camino y un atardecer.

El guardameta español avisó en una entrevista en 2015 para la televisión de Colombia RCN que cuando decidiera no volver a ponerse los guantes, desaparecería del ojo público, y ha cumplido lo anunciado.

“No me gusta la fama. Cuando se apague la luz, un día se apagará, y yo estaré con los niños, enseñándoles lo que pueden llegar a ser cuando se enciende la luz... Pero yo ya no. Espero que cuando se apague la luz, sea difícil encontrarme”.

Y justo como lo dijo, cuando la luz del futbol profesional ya se apagó para él, ahí está, enseñándole a los niños y deseando que la luz se encienda para ellos.

El ex arquero de la Selección de España, campeón en el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa de 2012, inició en agosto su primera experiencia como entrenador. Lo hizo en la Escuela Deportiva Moratalaz, un modesto club ubicad en el sudeste de Madrid cuya labor es orientar a la formación de niños y adolescentes.

“Es una etapa ilusionante. Empezar con chavales siempre es bueno”, afirma Valdés, quien se encuentra a cargo del equipo Juvenil A.

Valdés, obtuvo su licencia UEFA A y B, que le permite entrenar a equipos de categorías juveniles, a fines de mayo, tras realizar un curso de siete semanas destinado a futbolistas que integraron el seleccionado español o que jugaron al menos ocho temporadas en La Liga.

La carrera deportiva y la vida del arquero catalán que defendió durante 12 temporadas el arco del Barcelona, con el que obtuvo 21 títulos, cambió abruptamente el 26 de marzo de 2014, cuando, en una maniobra sin mayor riesgo, sufrió una lesión durante un partido ante Celta en el Camp Nou por la fecha 30 de la Liga de España.

La decisión de vivir una vida normal

En la famosa entrevista en la que Valdés se sinceró en 2015 reveló las razones por las que la lesión le cambió la vida y le hizo pensar sobre su futuro.

"¿Qué resultado de tu carrera cambiarías?"

Valdés: "No cambiaría un resultado, cambiaría una maldita jugada. La del día que me lesioné. Yo aquel día era el capitán del Barcelona. Empezó así: el árbitro pitó penal, yo salgo y le digo al línea '¡ey, revisen porque fue afuera!'. Corrigen, lo señalan como libre directo. Ahí cambió mi vida, porque en esa falta yo atajé el balón y me lesioné. Y si no hubiera sido penal, yo no me habría lesionado. Te cambio haber sido el capitán, porque sin el brazalete, no hubiera dicho nada...

Y te das cuenta cómo el mundo del fútbol te hace sentir como un lisiado. La lesión de rodilla me hizo volver a sentirme lo que es la vida no siendo futbolista. Me fui a recuperar a Alemania. Yo vivía en un hotel, tenía que coger un tranvía para ir a la clínica. Y gracias a la actitud de la gente en Augsburgo, yo pasaba desapercibido en la calle, en todo lado. Y doy gracias a Dios que al final del día volvías a tocar monedas. Después de muchos años empezabas a valorar lo que valía un simple tiquete de tranvía. A pagarte un café. Cosas que no estabas acostumbrado: los futbolistas vivimos un mundo irreal. No lo dan todo hecho, sencillo, te alaban. Te sientes cómodo en cualquier sitio. A mí la lesión me hizo volver al mundo real. El fútbol te aparta, te has lesionado la rodilla y en la cara te dice: 'fuera, tú ya no vales'", fueron las sorprendentes declaraciones del ex futbolista español.

dmv