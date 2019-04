Tamara Romero, la policía federal que defiende la cancha de Gallos Blancos

DANIELA MUÑOZ 14/04/2019 10:37 a.m.

Inició jugando entre hombres, su sueño era claro, quería ser futbolista profesional y haría todo para conseguirlo, aunque jamás creyó que podría hacerlo en una liga en México y a la par de su otra pasión. Hoy Tamara Romero es jugadora de los Gallos Blancos de Querétaro de la Liga MX Femenil y Policía Federal.

Ixchebel Tamara Romero García tiene 28 años y es originaria de la Ciudad de México. Inició jugando futbol a los seis años. En amateur no existían equipos femeniles que pudieran impulsar sus sueños, eso la llevó a jugar con varones y formar parte de las fuerzas básicas del Atlante y Cruz Azul, pero antes, a los nueve años, pudo formar parte del Club Laguna, de donde salió Maribel González, “Marigol”, una de sus ídolos.

Yo siempre he admirado a Maribel. El hecho de querer jugar futbol y saber que no había equipo femenil, dije no importa, yo quiero, eran más mis ganas y pasión lo que me llevó a jugar con hombres, el apoyo de mi familia siempre impulsándome. Yo de chiquita soñaba con una liga profesional en mi país, sabía que había una en Estados Unidos, y pensé ‘si yo continuo, me fogueo y hago bien un carácter dentro del deporte, me puede llegar una oportunidad para jugar en el extranjero’, y aunque tardó mucho en llegar la liga, valió la pena que hoy es una realidad”, declaró Tamara en entrevista para La Silla Rota.

A los 12 años Romero cumplió un sueño, llegó el llamado, fue convocada a La Selección Mexicana Femenil en donde formó parte del cuadro azteca ocho años.

A partir de ese impulso, logró formar parte del Centro de Formación de Cuauhtémoc Blanco, donde conoció a otro de sus ídolos y quien la apoyó a partir de ese momento hasta hoy en día con Gallos Blancos.

Antes de que se cumpliera el sueño de la Liga MX Femenil, el proyecto de vida de Tamara era muy diferente. En 2012 entró a la policía federal, en donde decidieron hacer un equipo femenil para representar a la institución en el Mundial de Policías y Bomberos, en donde la ahora defensa de Gallos, logró ganar dos veces la medalla de oro.

Un amigo de futbol de playa me habló para preguntarme si seguía activa y si me importaba esta oportunidad y este trabajo y dije ‘vamos’ yo desde chiquita visualizaba trabajar en algo como esto, y mi abuelo me regalaba patrullas. Así pasé mis pruebas, entrevistas, control de confianza y logré estar dentro del sector de Seguridad Publica. Es algo muy gratificante para mí, el poder compaginar lo laboral con lo deportivo”, asegura Romero.

Primero el futbol le ayudó a pertenecer a la policía federal, después fue la institución la que le ayudó a formar parte de Querétaro en la Liga MX Femenil.

“A Gallos llegué con el profesor Marcos Zamora, ex DT de Gallos, él estuvo colaborando con nosotros en un torneo internacional de seguridad con la policía federal, me vio jugar y recibí el llamado para presentarme en Querétaro para la segunda temporada. La verdad me hablaron desde la primera, pero por mi tema laborar no pude, pero en la segunda temporada entré y sin dudarlo. Tanto picar piedra, tanto luchar por esto como para dejarlo de lado, yo tenía que estar aquí y hoy es una realidad”, afirma Tamara.

Si hoy en día una mujer futbolista sigue enfrentándose a varios retos, hace 20 años las barreras eran más grandes.

Fue complicado cuando era niña, porque era una lucha constante hasta con los padres de familia que se oponían, ‘es niña, cómo va a jugar’, ‘no, no va a pasar de su barrio’. Pero yo agradezco eso, porque por eso estoy aquí, me motivó a seguir adelante y el respaldo de mi familia de decir tú puedes, tienes talento, pero tienes que tener disciplina y hacer muchos sacrificios”, asegura la jugadora.

“Entre los sacrificios, estar lejos de mi familia, sacrificar a veces la escuela. Pero gracias a la mentalidad que me metieron mis padres, yo tenía claro que quería llegar, mi primer objetivo fue entrar a un equipo femenil, cuando lo logré quería estar en la olimpiada nacional, y el siguiente objetivo fue la Selección Mexicana”.

Todos los logró. Después llegó un gran reto, la aventura en el extranjero. Recibió el llamado de un equipo en Houston Texas a nivel amateur, en donde estuvo dos años yendo y viniendo. El siguiente fue la policía federal y de la mano de lo laboral, sus objetivos están hoy con Los Gallos Blancos.

Tamara Romero tiene un sueño, ser campeona en Querétaro, transcender con el club, y ayudar a impulsar a las más jóvenes. A sus 28 años espera retirarse a los 33, y seguir en el ámbito profesional como el deportivo.

El mensaje que la experimentada jugadora les daría a las nuevas generaciones y a las jóvenes que ya tienen claro su sueño, es que no hay límites, todo es posible.

Yo les diría a las chicas que no es fácil pero no hay imposibles, el único límite para llegar nos lo ponemos nosotras mismas, nadie puede llegar y decirnos qué hacer y hasta donde vamos llegar, nosotras siempre vamos a rebasar esa barrera, tenemos todo el potencial, somos capaces de lograr nuestro sueño. Todo está en nuestra mente, corazón y actitud. No se detengan, cada vez que les digan no puedes, avancen más, que sea un impulso”.

A Ixchebel le gustaría que su historia sea una inspiración para estas nuevas generaciones.

“Sucedió en mi caso, yo admiraba mucho a Ronaldinho, al mismo Cuauhtémoc Blanco, ellos fueron clave en mi infancia para lograr mis sueños. Yo decía ‘si ellos están ahí, por qué yo no. Después Maribel Domínguez y Famita Leyva influyeron también, las veía en selección y decía, yo puedo y lo voy a lograr”.

Romero García espera que la Liga MX Femenil siga cuesta arriba para llegar a ser algún día una de las mejores del mundo, pero antes hay muchos cambios que se deben ejecutar.

Que haya más interés de patrocinados y que los de pantalón largo que están detrás de este proyecto inviertan más, u obliguen a los clubes a que comience una equidad. Sé que va a tardar, es un proceso, pero tienen que recordar que las chicas lo hacen por cumplir un sueño, no por vivir de esto porque ahora es imposible. Pero estoy segura que la Liga MX Femenil va a ser una de las mejores del mundo”.

