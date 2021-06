"Cualquier p... es campeón en la actualidad", la nueva polémica de JC Chávez

Con 115 peleas, 107 victorias, seis derrotas y dos combates nulos, Julio César Chávez, asegura que el boxeo ha cambiado por lo que cual refirió que en la actualidad no podría asegurar que las contiendas no estén arregladas.

Puedes leer: Con imágenes y retuits, Julio César Chávez le responde al Canelo Álvarez

Considerado como uno de los mejores pugilistas en la historia de México, explicó que en sus tiempos los boxeadores se ganaban todo con base a sudor y sangre, situación que hoy no sucede, ya que desde su óptica cualquier boxeador puede presumir multicampeonatos sin ser un gran talento.

"En mis tiempo no había arreglos de peleas, en la actualidad a lo mejor sí. Hoy hay mucha mercadotecnia, ahora las peleas son totalmente diferentes, ahora cualquier pendejo es campeón del mundo, cualquier pendejo tiene cinco o 10 campeonatos del mundo", dijo Chávez.

El César del Boxeo como también es conocido, dijo hace unos meses a Carlos "Master" Muñoz, emprendedores que antes peleaban los mejores contra los mejores, hoy hay muchos arreglos en este negocio del boxeo.

La carrera boxística de Chávez estuvo plagada de éxitos, aunque comenta que no puedo cumplir con una menta que fue llegar a las 100 victorias para instalarse como el mejor boxeador del mundo, objetivo que no cumplió por su adicción al alcohol y las drogas.

"De lo único que me arrepiento es que si yo me hubiera cuidado, si no me hubiera desviado por ese camino equivocado, yo hubiera llegado a 100 peleas invicto, y hubiera sido no solo el mejor peleador mexicano de todos los tiempos, sino el mejor peleador de toda la historia del mundo, eso me pesa", cometa JC Chávez.

Sobre la carrera del Saúl ''El Canelo'' Álvarez, el pugilista comentó que es un buen pelador, aunque consideró que aún le falta dar frente a esa batalla que le encumbre entre los favoritos de la afición mexicana.

"El Canelo es muy buen peleador, desafortunadamente no ha tenido una guerra con un peleador que le exija para que lo valoren... los peleadores de ahora no valen madre, la neta también, no valen madre", dijo Chávez.





kach