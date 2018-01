Con golazo y jugadores de banca, Barcelona empata con Celta

REDACCIÓN 04/01/2018 02:16 p.m.

Sobrados. Con un cuadro plagado de suplentes, este jueves Barcelona dio un paso al frente para meterse a los cuartos de final de la Copa del Rey, tras emparar 1-1 con el Celta, gracias a un gol de José Arnáiz que coronó una jugada colectiva que arrancó dentro de la propia área chica del azulgrana.

Sin Messi dentro del campo el club catalán inició con ligeros sufrimientos pero al final dominó claramente las acciones, gracias en buena medida a la reaparición de Dembélé.

A los 15´ del arranque Barcelona abrió la pizarra, mediante remate de Arnáiz, quien suma tres goles en igual número de apariciones dentro de la Copa. Luego de esto el club se dedicó más a evitar los goles en su contra que a buscar un tanto más.

El delantero toledano se destacó como el más bullicioso jugador del Barça en una primera mitad en que el Celta de Unzué, que no reservó apenas a ninguno de sus titulares, apretó y dominó el centro del campo, mostrando más empaque en el juego de conjunto durante media hora larga, que se concretó con el gol, afortunado, de Pione Sisto para igualar el marcador.

Luego del reacomodo del medio tiempo y de que Barcelona lució su potencia, el Celta festejó el empate como si hubiera sido un triunfo, tras no ver superada nuevamente su portería.

Así, Barcelona sobrevivió a la ausencia de Messi y sumando 26 partidos sin perder dio un paso adelante hacia los cuartos de final de la Copa del Rey, que deberá refrendar la próxima semana en el Camp Nou.

