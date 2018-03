ELECCIONES 2018

Darina, ganadora de Operación Triunfo, precandidata del PRD al Senado

Ganadora de del reality show de Televisa 'Operación triunfo', Darina Márquez Uribe, es precandidata al Senado por la alianza México Al Frente

AXEL CHÁVEZ / CORRESPONSAL 15/03/2018 12:02 p.m.

Darina fue participante de operación triunfo (Foto. tomada de la web)

Hidalgo (La Silla Rota).- Ganadora de la primera y única edición del reality show de Televisa 'Operación triunfo', Darina Márquez Uribe, es precandidata de la primera fórmula al Senado por la alianza México Al Frente, que integran los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano.

La intérprete, que en 2010 lanzó la reedición de su álbum Hoy como ayer, es una propuesta externa del sol azteca en Hidalgo; mientras que la segunda candidatura a la cámara alta, que irá en fórmula con ella, corresponde a Movimiento Ciudadano.

Ayer, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) modificó el género de la postulación, que estaba reservada para un hombre, y propuso a Darina para contender por su estado natal. Con ello, dejó fuera de la contienda interna a once participantes que se registraron a través del Comité Ejecutivo Estatal, entre ellos Francisco Xavier Berganza Escorza y José Guadarrama Márquez, quienes participaron en la elección de 2016 para la gubernatura de Hidalgo, por el PAN y PRD, respectivamente.

Detractores

"No se vale que estos rufianes se valgan de una persona pública que no entiende de política –que todos los que entramos por primera vez piensas en cambiar la mala situación que estamos viviendo–, se aprovechen de ella y, bueno, si ella lo decide yo sé con lo que se va a tomar, se le viene un mundo encima muy feo", dijo Francisco Xavier tras conocer la decisión del Partido de la Revolución Democrática, por el cual obtuvo su registro el 14 de diciembre como externo que pretendía la candidatura al Senado.

En un video publicado a la 1 de la mañana en su cuenta de Facebook, quien participara en el Festival OTI afirmó que Darina se encontraba con él en su estudio cuando el CEN tomó la resolución, y aseguró que antes le habían ofrecido contender por una diputación federal en el distrito de Actopan.

Según el intérprete de Aquí estoy, los dirigentes de la oposición impidieron que él participara en los comicios después de ser sentenciado a pagar 25 millones de pesos y ofrecer una disculpa pública al gobernador Omar Fayad Meneses por daño moral, debido al cuestionamiento sobre la sexualidad del priísta emitido durante el debate en el que participaron previo a la elección del año antepasado.

No obstante, dijo que no busca el fuero, pero que analizará una invitación –que no especificó de quién–, para determinar si participa en estos comicios.

