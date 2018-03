EN EL OLVIDO

Damnificados del 19s se quejan: a 6 meses, les falta atención

La mayor demanda de los afectados es reiterar su falta de vivienda a casi medio año, y se les garantice el derecho a una reconstrucción digna

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 16/03/2018 08:16 p.m.

Hasta el momento, la CDHDF ha recibido 65 quejas de los damnificados. (Especial).

A tres días de que se cumplan seis meses del terremoto del 19 de septiembre pasado, damnificados capitalinos se quejaron por la falta de atención del gobierno de la Ciudad de México, así como la ausencia de dictámenes técnicos que les impide saber si podrán reforzar o reconstruir sus casas o departamentos, y por los créditos propuestos también para reconstruir o reforzar.

"Lo que nos trae aquí es reiterar nuestra falta de vivienda", expresó Octavio Manzano, vecino del edificio Girasoles 1.

Estuvieron reunidos en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) vecinos de la colonia Del Mar y Santa Catarina, en Tláhuac; del multifamiliar Tlalpan y Girasoles; de la colonia Roma; de Nonoalco, en la Cuauhtémoc; de Portales y la Del Valle, en la Benito Juárez, así como de la Unidad Cananea, en Iztapalapa, quienes realizaron un ejercicio testimonial para que la Comisión los defienda y les garantice el derecho a una reconstrucción digna y que vele por quienes permanezcan en las calles el tiempo que dure la contingencia.

Con base en los testimonios, la Comisión presentará un informe que servirá para una recomendación general, pero además ayudará a los damnificados a presentar una queja individual.

Hasta el momento, la CDHDF ha recibido 65 quejas, de las cuales 22 son por daños pendientes en dictaminación, cinco por construcciones que causaron daños en los inmuebles, cuatro por inmuebles de alto riesgo que todavía están pendientes de demoler y cinco por inmuebles colapsados.

Los derechos vulnerados son derecho a la seguridad jurídica, derecho a la integridad personal y derecho a un nivel de vida adecuada, dijo por su parte la ombudsperson, Nashieli Ramírez.





TESTIMONIOS

Previo al inicio del evento, los asistentes sacaron cartulinas y hojas donde escribieron de dónde venían. Dos de ellas eran vecinas de Sinaloa 93, en la colonia Roma.

Una de ellas dijo a La Silla Rota que el edificio quedó fracturado por el terremoto, y que la delegación no los atendió. En su caso se vio obligada a rentar por Nativitas, aunque su acompañante no vivía ahí, pero sí su hija que ahora reside con ella.

Ambas señalaron que entre los pendientes que tienen es que no se sienten esuchadas por las autoridades, pese a que han metido escritos ante las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), la de Protección Civil, la delegación Cuauhtémoc y el Instituto de Seguridad para las Construcciones.

Consideraron que la situación les cambió "totalmente la vida".

Otro caso es el de la señora Norma, de 70 años, vecina de Insurgentes Norte #476, quien expuso que ella no tiene dinero para pagar un crédito para el reforzamiento del departamento donde vive.

"Vine a pedir apoyo porque no me van a dar trabajo. Ahorita hago algunas cosas de oficina, pero no gano suficiente para llevar comida buena a mi casa", lamentó. El crédito que le ofrecen es de 130 mil pesos por parte del Instituto de Vivienda (Invi).

Una vecina que no dio su nombre, pero dijo ser del colapsado Edificio 1C del Multifamiliar de Tlalpan, pidió que les reconstruyan su edificio y afirmó que ellos saben que hay recursos públicos para la reconstrucción.

Otro caso es el de Elizabeth, también vecina del Multifamiliar, quien señaló que hay vecinos que ya no saben qué hacer y, que pese a que sus edificios están catalogados en amarillo con riesgo medio, ya quieren meterse porque no desean seguir en uno de los tres campamentos instalados. Tampoco están de acuerdo con los dictámenes de tres edificios, ya que aunque las autoridades los catalogaron como verde, sin riesgos, creen que deben ser reforzados.

Olivia Domínguez, de Pestalozzi #77, cuyo edificio donde se encontraba su departamento se desplomó, se quejó de la atención de la delegación Benito Juárez, ya que en los primeros días era el propio delegado Cristian Von Roerich quien los atendía, pero conforme se fue acercando el proceso electoral comenzó a dejar de hacerlo y mandaba a directores y ahora hasta a subdirectores a atenderlos.

Recordó que han acudido a un par de marchas frente al Antiguo Palacio del Ayuntamiento para hacerle saber al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera su inconformidad, pero afirmó que en ambas ocasiones sólo fueron encapsulados.

TUNGÜÍ AÚN NO LOS RECIBE

De acuerdo con la vocera de la organización Damnificados Unidos, Francia Gutiérrez Hermosillo, el nuevo comisionado para la reconstrucción, Edgar Tungüí aún no los atiende ni ha establecido contacto con ellos.

De acuerdo con Gutiérrez Hermosillo, la renuncia del anterior comisionado los hizo dar un paso atrás para volver a comenzar con el nuevo.

