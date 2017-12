NEUTRALIDAD DE LA RED

Netflix, Twitter y Facebook: decepcionados por revés a internet 100% libre

Pero AT&T, Verizon y Comcast respaldaron a la Comisión Federal de Comunicaciones de EU

REDACCIÓN 15/12/2017 08:12 p.m.

En contra por el bloqueo y ralentización de los servicios y sitios. (Forbes).

La decisión del órgano regulador de las telecomunicaciones en Estados Unidos de terminar las reglas de neutralidad de la red fue criticada por gigantes de internet como Amazon, Facebook y Netflix, pero celebrada por los proveedores de servicios.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) , liderada por los republicanos, votó 3-2 la derogación de las regulaciones destinadas a proteger la neutralidad de la red, las cuales impiden a los proveedores bloquear o ralentizar el tráfico deliberadamente de sitios web o aplicaciones específicas.

Asimismo, ordenan dar a los consumidores igualdad de acceso y evitan que las firmas de banda ancha favorezcan sus contenidos sobre el de rivales.

Según la FCC, el fin de esas reglas impulsará y protegerá la apertura a la inversión, la innovación y la competencia en el desarrollo del internet, además de que empoderará a los consumidores y empresarios.

Estas son las posiciones de algunos de los titanes de internet, los cuales reprobaron la decisión de la FCC.

Netflix

"Estamos decepcionados con la decisión de terminar las protecciones de la #NetNeutrality que marcaron el comienzo de una era sin precedentes de innovación, creatividad y compromiso cívico", señaló la empresa en su cuenta de Twitter.

"Este es el comienzo de una batalla legal más larga. Netflix se encuentra con innovadores, grandes y pequeños, para oponerse a esta orden equivocada de la FCC".

We´re disappointed in the decision to gut #NetNeutrality protections that ushered in an unprecedented era of innovation, creativity & civic engagement. This is the beginning of a longer legal battle. Netflix stands w/ innovators, large & small, to oppose this misguided FCC order. — Netflix US (@netflix) 14 de diciembre de 2017

Facebook

"La decisión de hoy de la Comisión Federal de Comunicaciones de poner fin a la neutralidad de la red es decepcionante y perjudicial. Internet abierta es crítica para nuevas ideas y oportunidades económicas, y los proveedores de Internet no deberían poder decidir qué personas pueden ver en línea o cobrar más por determinadas sitios web", escribió Sheryl Sandberg, jefe de operaciones de Facebook.

"Estamos listos para trabajar con los miembros del Congreso y otros para ayudar a que internet sea gratuito y abierto para todos", señaló.

Twitter

"El voto de la @FCC para deshacer las reglas de #NetNeutrality es un golpe al cuerpo para la innovación y la libre expresión. Continuaremos nuestra lucha para defender internet abierto y revertir esta decisión equivocada", señaló la empresa.

The @FCC's vote to gut #NetNeutrality rules is a body blow to innovation and free expression. We will continue our fight to defend the open Internet and reverse this misguided decision. https://t.co/TXTQWDiBNC — Twitter Public Policy (@Policy) 14 de diciembre de 2017

Amazon

"Estoy extremadamente decepcionado con la decisión de la FCC de eliminar las protecciones de #NetNeutrality", escribió Werner Vogels, jefe de Tecnología de Amazon en su cuenta de Twitter.

"Continuaremos trabajando con nuestros pares, socios y clientes para encontrar formas de garantizar una Internet abierta y justa que pueda continuar impulsando la innovación masiva", agregó.

I am extremely disappointed in the FCC decision to remove the #NetNeutrality protections. We'll continue to work with our peers, partners and customers to find ways to ensure an open and fair internet that can continue to drive massive innovation. https://t.co/0NjoNr90A4 — Werner Vogels (@Werner) 14 de diciembre de 2017

Microsoft

"Internet abierta beneficia a los consumidores, los negocios y toda la economía. Eso está en peligro por la eliminación de la FCC de las protecciones contra la neutralidad hoy", escribió Brad Smith, jefe de la oficina legal de Microsoft.

Vimeo

"Es desalentador que la #FCC eligió ignorar al público y aprobar una política que beneficie a los pocos y poderosos a expensas de los creadores, y las historias que trabajan para contar. Esperamos desafiar esta decisión equivocada en la Corte. #NetNeutrality", publicó la plataforma de videos en Twitter.

Respaldan a la FCC

Por otra parte, las principales empresas proveedoras de internet en Estados Unidos respaldaron a la FCC y aseguraron que la decisión tomada no significa que vayan a discriminar contenidos, aunque también llamaron al Congreso a legislar en la materia para que quede asegurada la neutralidad de la red de forma que ellos también salgan beneficiados.

AT&T

"Internet seguirá funcionando mañana igual que siempre. A pesar de la existencia y la exigibilidad de todos los compromisos de la Orden de Internet Abierto 2010 de la FCC, también hemos pedido reiteradamente una solución legislativa distinta que haga permanentes estas protecciones al consumidor. Continuamos apoyando una solución legislativa y trabajaremos con los miembros interesados del Congreso para lograr esa solución", apuntó la compañía en un comunicado.

Comcast

"Es hora de que todos aprovechemos este momento y terminemos con el ciclo de ´ping-pong´ reglamentario en el que hemos estado atrapados durante más de una década y que termine con este problema de una vez por todas. Y hay una manera simple de hacerlo: realmente debemos contar con una legislación bipartidista en el Congreso para preservar y consolidar permanentemente las protecciones de neutralidad de la red para los consumidores y proporcionar certeza constante a los proveedores de servicios de Internet y proveedores de primera línea", indicó en su página la empresa.

Verizon

"Verizon es totalmente compatible con internet abierto y lo seguiremos haciendo. Nuestros clientes lo demandan y nuestro negocio depende de eso", indicó el portavoz de Verizon, Rich Young.

La declaración reitera un principio clave de la justificación de Ajit Pai, presidente de la FCC e impulsor de la medida: los consumidores exigen neutralidad en la red, por lo tanto, el libre mercado incentivará a los proveedores a mantenerlo incluso en ausencia de regulaciones, explicó el portal Inverse.

USTelecom

"Hoy, el futuro de nuestro internet abierto y próspero ha sido asegurada. Los proveedores de banda ancha de Estados Unidos, que desde hace tiempo respaldaron la protección de la neutralidad de la red y se han comprometido a continuar haciéndolo, tendrán una renovada confianza para realizar las inversiones necesarias para fortalecer las redes nacionales y cerrar la brecha digital, especialmente en las comunidades rurales", publicó la asociación que representa a empresas proveedoras de internet y telecomunicaciones en Estados Unidos. (Forbes).

Yesterday, the @FCC ended two years of utility-style regulation of the internet, returning enforcement to the nation´s top consumer watchdog - @FTC. https://t.co/TuO0l1JSQH #NetNeutralityrepealed pic.twitter.com/lJDViaNAEH — USTelecom (@USTelecom) 15 de diciembre de 2017

