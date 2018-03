NO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO

Congreso de N.L rechaza terna de gobernador y elige al fiscal General

El Congreso de Nuevo León encabezó hoy una jornada maratónica e histórica en la que se eligió al fiscal General Autónomo

DAVID CASAS / CORRESPONSAL 09/03/2018 03:56 p.m.

Congreso de Nuevo León (Foto: El Economista)

El Congreso de Nuevo León encabezó hoy una jornada maratónica e histórica en la que se eligió al fiscal General Autónomo, figura que sustituirá al actual procurador y que se espera entre en funciones el próximo sábado.

Los tres Fiscales previstos en el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que por primera vez establece la autonomía de estas figuras, fueron elegidos por el Congreso Local.

De esta forma, los diputados eligieron como fiscal General a Gustavo Adolfo Guerrero, ex presidente en tres ocasiones del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en tanto para fiscal Anticorrupción. a Javier Garza y Garza, ex presidente del Tribunal Electoral del Estado, y para Delitos Electorales, a Gilberto de Hoyos Koloffon, ex consejero de la Comisión Estatal Electoral.

Este sábado entran en funciones.

Horas antes, el Pleno del Congreso de Nuevo León rechazó la terna que propuso el gobierno estatal para elegir al Fiscal General del Estado y citó a comparecer este viernes a cuatro aspirantes que los diputados eligieron la semana anterior.

El argumento de los legisladores para rechazar dicha terna de aspirantes a Fiscal General, enviada por el Poder Ejecutivo local, no cumple con lo establecido en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

Además, en sesión que arranca a las 09:00 horas, los diputados tienen contemplada la elección de otras dos figuras que complementan el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción: el fiscal Especializado en Delitos Electorales y el fiscal Anticorrupción.

Cabe mencionar que el Congreso estatal eligió como aspirantes al cargo de Fiscal General a: Guadalupe Saldaña Vargas, Javier Garza y Garza, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez y Pedro José Arce Jardón.Sin embargo, el pasado 6 de marzo, el gobernador interino, Manuel González Flores, envío al Congreso del Estado una terna de candidatos, compuesta por Martha Camacho Salazar, Julio César Martínez Garza y Javier Luis Navarro Velasco.

