Quejas y problemas reporta Condusef en QRoo después de 'hackeo'

CANCÚN, Q.ROO.- Al confirmarse a través del Banco de México (Banxico) que instituciones financieras del país fueron víctimas de hackers que sustrajeron alrededor de 400 millones de pesos, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), aseguró que las cuentas bancarias de usuarios en Quintana Roo están seguras, ya que el robo fue a bancos centrales y no se vieron afectadas cuentas particulares, sin embargo, se han registrado atrasos en transferencias bancarias.

El delegado regional sur-sureste de la Condusef, Juan Bosco García Galán, explicó que los bancos Banorte y Banamex de Quintana Roo han reportado problemas de atrasos en transferencias bancarias, misma situación con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), ya que debido al hackeo en días anteriores se vulneraron los sistemas de seguridad de los bancos, lo que ha provocado que los institutos bancarios reordenen estructuras informáticas y habilitaron redes alternas para continuar trabajando, la cual ha reportado ser lenta, sin embargo, confirmó que las cuentas de usuarios están seguras.

“El reporte es que aunque fueron vulnerados los sistemas de algunas instituciones financieras, pero no las cuentas particulares de nadie, con esto queremos decir que no hay un daño patrimonial a los usuarios y el problema que tienen es la entidad, si es que hubiera algún traspaso que no hubiera llegado en este momento lo está solucionando cada institución financiera, y si no nosotros tenemos instrucciones de atenderlo”, dijo el delegado regional de dependencia.

El funcionario detalló que en Quintana Roo y en la zona sur del país la Condusef se mantiene activada la alerta para dar apoyo a usuarios que reporten problemas con entidades financieras, mientras que de manera oficial Banxico ha informado que el problema fue resuelto y analizado actualmente por expertos de talla internacional para garantizar que no vuelva a ocurrir robo de dinero a través de la operación de hackers.

Hasta el momento la Condusef ha reportado cuatro casos la mayoría por transferencias de dinero realizadas por usuarios que no se reflejaron, mismas quejas que actualmente están en proceso de conciliación.

En los primeros cuatro meses de 2018 la dependencia ha atendido a 17 mil usuarios que han reportado problemas con entidades bancarias y financieras, de los cuales 15 mil se trataron de consultas, mientras que dos mil fueron quejas por anomalías financieras, de los cuales 80% fueron casos de cobro o cargos no reconocidos por el usuario.

El delegado regional de la Condusef explicó que del total de quejas en la entidad existe 65% de conciliación a favor de los ciudadanos. El funcionario alertó a usuarios de Quintana Roo a tomar precauciones y no compartir datos personales o bancarios a través de Internet y vía telefónica, esto para evitar ser víctima de “phising” bancario, ya que los bancos no solicitan datos personales porque ya los concentran en sus bases de datos.

mvf