¿Quién es la candidata a ocupar Conacyt que propuso AMLO?

María Elena Álvarez-Buylla Roces fue mencionada durante el debate el tercer debate por López Obrador a ocupar el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

María Elena Álvarez-Buylla Roces fue mencionada durante el debate por el candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador para ocupar la dirección del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

López Obrador ocupó un segmento de su participación durante el tercer y último debate que se llevó a cabo en el Gran Museo del Mundo Maya, en Mérida, Yucatán, para proponer a María Elena Álvarez-Buylla Roces, una destacada científica en nuestro país. La Silla Rota te presenta su trayectoria:

María Elena Álvarez-Buylla Roces obtuvo su licenciatura en Biología y maestría en Ciencias con especialidad en Ecología Vegetal, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Álvarez-Buylla Roces realizó su doctorado en la Universidad de California, en Berkeley en 1986, y presentó su tesis en 1992, Dynamics of Tropical Rain Forests: Models for Populations and Genes, en la cual, combina enfoques demográficos y genéticos en el estudio de la biología de poblaciones tropicales.

También cuenta con una estancia posdoctoral en genética molecular del desarrollo en la misma Universidad de California en donde inició proyectos de genética molecular del desarrollo.

De regreso a México, en 1992 es investigadora en el Instituto de Ecología de la UNAM y cofundadora del Centro de Ciencias de la Complejidad de esa institución.

Cabe señalar que sus padres Elena Roces y Ramón Álvarez-Buylla, son profesionales han aportado en el desarrollo de la fisiología en México.

El 2 de abril de este año, María Elena Álvarez-Buylla Roce recibió de las manos del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el Premio Nacional de Ciencias 2017 en el campo de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, por su aportación a la comprensión de la dispersión de los transgenes de las variedades nativas del maíz, y su contribución al entendimiento de la progresión del cáncer epitelial.

