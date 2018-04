ELECCIONES 2018

La clave por la que "El Bronco" aparecerá en la boleta electoral

La decisión del Tribunal Electoral de avalar a "El Bronco" parece que lleva dedicatoria para restarle votos a Andrés Manuel López Obrador

REDACCIÓN 10/04/2018 01:19 p.m.

"El Bronco" aparecerá en la boleta electoral el 1 de julio pese a problemas detectados por el INE

Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", gobernador con licencia de Nuevo León, siempre sí será candidato presidencial luego de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), algo que parece beneficiarle al PRI y a su candidato, José Antonio Meade, único que dijo respetar la decisión del tribunal e incluso le dio la bienvenida a la contienda presidencial.

"El Bronco" aparecerá en la boleta electoral el 1 de julio pese a que el INE detectó 58% de firmas apócrifas, 810 mil 995 firmas no encontradas en la lista nominal, 158 mil 532 simulaciones de firmas, 17.3 millones de pesos de financiamiento sospechoso, al menos 680 mil pesos traingulados con empresas sospechosas, 1.6 millones de gastos no reportados, 1.1 millones de pagos a Facebook no comprobados, funcionarios investigados por juntar firmas en días y horas hábiles, captura de miles de firmas en un mismo domicilio de madrugada y uso de empresas sospechosas sin registro en el padrón de proveedores.

Dios es grande, gracias. La fe es grandiosa. #ProhibidoRendirse — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 10 de abril de 2018

Jorge Buendía, encuestador y analista político comentó anteriormente que con la salida de "El Bronco" y Armando Ríos Piter de la carrera presidencial el beneficiado era Andrés Manuel López Obrador, el candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, dado que los perfiles de ambos aspirantes podían haber representado el voto anti-establishment que busca el tres veces aspirante a la Presidencia.

Ahora él (AMLO) acapara ese voto, dijo Buendía a La Silla Rota a mediados de marzo. Ahora, parece que el destinatario por incluir al gobernador con licencia de Nuevo León, es precisamente AMLO para competirle por su electorado.

EL PRI Y MEADE APLAUDEN

En el inicio de su gira en Morelos, el candidato presidencial José Antonio Meade dijo que respeta la decisión del Tribunal Electoral en torno a la aceptación de la candidatura de Jaime Rodríguez "El Bronco".

"Pues bienvenido. Le damos la bienvenida a la contienda", dijo al descender de su automóvil en Cuautla, donde arrancó su gira con una guardia de honor por el 99 aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata.

Los argumentos del Tribunal

Los magistrados destacaron en su votación que al aspirante no se le permitió verificar conjuntamente con la autoridad electoral la totalidad de los apoyos que fueron considerados inválidos de aquellos que había presentado.

Además, argumentaron que el quejoso, "El Bronco", no contó con elementos suficientes para ejercer su derecho de defensa y el cumplimento a las formalidades esenciales del debido proceso conforme a los parámetros constitucionales y convencionales exigibles.

EXPERTOS REPUDIAN

Diego Valadés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, escribió en Twitter:

"El país recibe el día con una noticia electoral que siembra desconcierto y alimenta la desconfianza. El Tribunal Electoral ha hecho un mal servicio a las instituciones. Lo lamento profundamente"

El país recibe el día con una noticia electoral que siembra desconcierto y alimenta la desconfianza. El Tribunal Electoral ha hecho un mal servicio a las instituciones. Lo lamento profundamente. — Diego Valadés (@dvalades) 10 de abril de 2018

"La actuación del Tribunal Electoral generará muchas dudas acerca del destino de las elecciones. El derecho está dejando de ser un elemento para prever las decisiones de la autoridad".

A su vez, el también investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, también de la UNAM, Raúl Trejo Delarbre, afirmó que los argumentos jurídicos no definieron la decisión para darle candidatura a "El Bronco".

"Se trata de una decisión política. Muy posiblemente quienes la promovieron consideran que El Bronco le quitará votos a López Obrador. Son unos genios", posteó en su cuenta de Twitter.

Los argumentos jurídicos no definieron la decisión para darle candidatura a El Bronco. Se trata de una decisión política. Muy posiblemente quienes la promovieron consideran que El Bronco le quitará votos a López Obrador. Son unos genios. — Raúl Trejo Delarbre (@ciberfan) 10 de abril de 2018

"4 de los 7 Magistrados no se metieron a revisar las evidencias que hay, donde indican que #ElBronco hizo trampa al recoger votos para su registro".





