¿A quién beneficia la caída de "El Bronco" y de Ríos Piter?

Analistas argumentan que de aparecer únicamente Margarita Zavala en la boleta electoral el principal perjudicado será Ricardo Anaya

IRMA ROSA MARTÍNEZ 16/03/2018 10:17 p.m.

De confirmarse que Margarita Zavala fuera la única candidata sin partido que apareciera en la boleta electoral, definitivamente el perjudicado será Ricardo Anaya, con quien disputará las simpatías de la militancia panista, y un eventual beneficiario será Andrés Manuel López Obrador, el cual no tendrá quien le peleé el voto contra el sistema, o anti-establishment.

En ello coinciden tres analistas de la vida política del país, que además advierten que el número de apoyos validados no será el único factor que al final defina si hay otro independiente en la contienda por la Presidencia pues están pendientes por resolver algunas investigaciones que inició el Instituto Nacional Electoral por posibles irregularidades en el uso de recursos públicos.

La tarde del viernes el INE dio a conocer el resultado del análisis de los apoyos presentados por tres aspirantes que aparentemente habían alcanzado el número de firmas y la dispersión en las entidades. La conclusión preliminar de esa investigación fue que sólo Margarita Zavala había cubierto los requisitos.

Jorge Buendía, encuestador y analista político, considera que hay dos personas beneficiadas por el reporte que presentó el INE sobre la validez de las firmas recabadas: Margarita Zavala, quien tendrá el monopolio del voto independiente, pues para quien quiera votar por alguien que no esté apoyado por un partido, la única opción será ella.

Por otro lado, el segundo beneficiario es López Obrador, el candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, dado que los perfiles de Jaime Rodríguez "El Bronco" y Armando Ríos Piter podían haber representado el voto anti-establishment que busca el tres veces aspirante a la Presidencia. Ahora él acapara ese voto, dijo Buendía

En cambio, en opinión de Buendía, el perjudicado es Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, "quien no pudo quitarse de encima la competencia del voto panista. Si Margarita no hubiera obtenido la validación del INE Anaya estaría de plácemes". Buendía considera que no serán muchos los votos que le quite a Anaya pero sí habrá panistas que la sigan.

El encuestador señala que a José Antonio Meade no le afectará la candidatura de Zavala porque ella representa el voto opositor. En todo caso, Margarita tendría hacer más claro su discurso contra el sistema si quiere competir con López Obrador.

Por su parte, el analista político Eduardo Huchim enfatiza que si bien todavía no se puede asegurar que Margarita será la única en la boleta, considera que efectivamente el perjudicado será Anaya porque los votantes potenciales del candidato del Frente serían los mismos que de Zavala.

El exconsejero electoral de la Ciudad de México apuntó que el de los candidatos independientes todavía no es un tema resuelto toda vez que tanto Jaime Rodríguez como Ríos Piter seguramente presentarán su inconformidad ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), "donde hay claras parcialidades hacia el gobierno y su partido, que se han acreditado con muchas sentencias. De un tribunal de este tipo, parcial, frágil, con sentencias contradictorias, se puede esperarse cualquier cosa".





Huchim destaca que las firmas no son el único requisito que deben reunir los aspirantes sin partido pues, en el caso de "El Bronco", tendrá que analizarse si debe conseguir el registro siendo que en este momento es un funcionario electo y si bien solicitó licencia, ésta vence antes del día de la elección.

Además, el INE deberá desahogar las denuncias sobre el uso que habría hecho de recursos públicos.

El también analista político José Antonio Crespo coincide en que el principal afectado será Anaya y advierte que no es seguro que ella vaya ser beneficiaria de los votos que podrían haber recibido "El Bronco" y Ríos Piter, pues si bien los tres quieren aparecer como independientes, en realidad representan diferentes cosas.

En su opinión, el INE deberá aclarar el tema de las firmas falsas, dado que a los tres aspirantes se las detectaron. Y si se llega a la conclusión de que hubo dolo "también tendrían que quitarle el registro a Margarita".





