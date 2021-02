"Los defenderé como defendí la playera de la Selección Mexicana": Cuauhtémoc Blanco

CUERNAVACA, MORELOS.- Durante su mitin de cierre de campaña en Cuernavaca, el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” a la gubernatura de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, dijo que defenderá a los morelenses como defendió la playera de la Selección Mexicana de Fútbol.

“Créanme que todos mis compañeros y mis compañeras no les vamos a fallar, vamos a regresarles esa alegría que necesita Morelos, vamos a demostrarles que este futbolista y con mis compañeros no les vamos a defraudar, aquí tienen un amigo y como siempre lo he dicho tienen una persona humilde y las puertas del gobierno del estado van a estar abiertas porque no se las vamos a cerrar a nadie.

“Así como defendí la playera de la Selección Mexicana, así los voy a defender, así los voy a defender a todos ustedes”, declaró.

En el mitin de cierre de campaña estudiaron las y los candidatos locales y federales por Morelos de la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Al evento se sumó el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, (UAEM), Alejando Vera, a quien este domingo declinó a favor de Cuauhtémoc Blanco.

El exfutbolista agradeció su presencia y dijo hará equipo con su proyecto de gobierno.

“También le quiero agradecer al rector y a su esposa por estar aquí, desde hace mucho tiempo teníamos una muy buena comunicación y me da tanto gusto que esté aquí, vamos a hacer equipo, lo que queremos es sacar a esa bola de delincuentes, sacar a esa bola de rateros, que todo se roba y que ya no lo vamos a permitir”, expresó Blanco.

El candidato prometió cancelar la operación del modelo policiaco de Mando Único en la entidad y cambiarlo por uno de mando mixto.

También dijo que su administración fiscalizará a las y los presidentes municipales para evitar que desvíen recursos públicos.

“También como les digo a mis presidentes municipales, presidentas municipales, que también los vamos a fiscalizar para que ya también no se claven la lana porque hay muchos presidentes municipales que se roban la lana”, expresó.

Blanco dijo que no se necesitan títulos para ser un buen gobernante.

“Lo voy a hacer como nadie lo ha hecho, créanme que no les voy a robar ningún peso a todos estos morelenses.

“Este futbolista, como me dicen, les voy a demostrar cómo se trabaja, no necesitamos un título político, lo que necesitamos es trabajar, trabajar por ustedes”, expresó.

El evento concluyó con gritos de los asistentes de “¡gobernador, gobernador!” y de “¡sí se puede, sí se puede!”.

Exrector anuncia su declinación

Tras decir que el pueblo nunca se equivoca, el ex rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, candidato de Nueva Alianza a la gubernatura de Morelos, declinó por Cuauhtémoc Blanco, el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia.

“Honrando mi palabra y mi compromiso con ustedes y con las víctimas he tomado la decisión personal de declinar mi candidatura a favor de Cuauhtémoc Blanco”, dijo Vera acompañado por sus colaboradores en las inmediaciones de la glorieta de la Paloma de la Paz, la entrada norte a la ciudad de Cuernavaca.

Vera dijo que Blanco ocupa el primer lugar en las encuestas y en dos estudios científicos de opinión.

Para evitar que en Morelos se lleve a cabo una elección de estado que favorezca al candidato oficial, agregó, es que decidió declinar a favor del Alcalde con licencia de Cuernavaca.

Dijo que fue una decisión difícil que le quebrantó el ego.

Sin embargo, aseguró que el pueblo no se equivoca y que reconoce que quiere ser gobernado por una persona sencilla.

“Una decisión difícil, una decisión dolorosa, una decisión que quebranta mi ego, pero que me hace crecer como persona y como ser humano, una decisión que me pone ahí donde tengo que estar, en la tierra, ahí donde está mi lugar, en la tierra, porque polvo soy y al polvo tengo que volver.

“Es importante que reconozcamos compañeros que nuestro pueblo nos está dando una lección de vida y que nuestros pueblos nos están dando una verdadera lección para quebrantar esos falsos orgullos y para entender que el pueblo quiere ser gobernado por gente sencilla”, expresó.

El anuncio de Vera se registró 30 minutos antes del cierre de campaña regional de Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca.

A este mitin arribó Vera acompañado de su esposa, la doctora María Elena Ávila Guerrero.





mvf