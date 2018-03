Roma vence a Shakhtar y está en cuartos de Champions

REDACCIÓN 13/03/2018 05:37 p.m.

El equipo de la Roma hizo lo necesario para avanzar a los cuartos de final de la Champions League, al vencer 1-0 (2-2 global) al Shakhtar Donetsk en su duelo de vuelta de los octavos de final del certamen.

En encuentro realizado en el Estadio Olímpico, al conjunto local le costó trabajo sobre todo imponer condiciones ante un rival que vino a jugar con el marcador y a esperar el error del adversario, el cual no se dio y por el contrario hizo el gol que necesitaba.

La anotación cayó en el minuto 52 por conducto del bosnio Edin Dzeko, suficiente para empatar el global y gracias al tanto conseguido como visitante en el duelo de ida, le dio para acabar con el global 2-2 a su favor.

El conjunto romano buscó por todos los espacios de la cancha llegar con peligro sobre el marco rival en busca de la ansiada anotación que le diera el pase, y cuando empezaba la segunda parte, Dzeko se hizo presente.

Al final, ya con el marcador empatado y la desesperación a flor de piel, el conjunto ucraniano se fue con todo por el tanto del triunfo, pero ya no le alcanzó, además de que la zaga local estuvo bien aplicada para evitarlo.

Diez años debieron pasar para que Roma estuviera de regreso en esta instancia de la Champions League.

