BITÁCORA CANDIDATOS CDMX

Arriola presenta Plan de Cultura y Barrales del Aeropuerto

Por su parte, la candidata Claudia Sheinbaum no tendrá actividades públicas hasta el #DebateChilango del miércoles

REDACCIÓN 14/05/2018 08:34 p.m.

Bitácora electoral (Tomada de Twitter)

Mikel Arriola presentó este lunes su propuesta del Plan de Cultura 2018-2024 para la Ciudad de México, con el que se duplicaría la inversión a seis mil millones de pesos para promover y fortalecer la política cultural bajo tres ejes: Capital Cultural, A 500 años de su Fundación y Barrios Culturales.

LEE TAMBIÉN: Así eran los candidatos de la CDMX de niños

El candidato priista a la Jefatura de Gobierno mencionó que se creará la Red de Museos, a los que se podrá acceder en un solo día con un pase único.

Mi Plan de #Cultura 2018-2024 incluye los siguientes conceptos:#CDMX: Capital Cultural, los 500 años de su Fundación y acceso a la cultura. Además de considerar de manera paralela el fomento de los Pueblos Originarios y los Barrios Culturales. pic.twitter.com/srCLJdKMFV — Mikel Arriola (@MikelArriolaP) 15 de mayo de 2018

Asimismo, con motivo de la celebración de los 500 años de la ciudad, dijo que se hará la emisión de una moneda, estampilla postal, billete de lotería, boleto del Metro y tarjeta del Metrobús conmemorativos y se lanzará una convocatoria para que los nuevos cronistas urbanos desarrollen textos escritos ex profeso para la ocasión y se hará una feria gastronómica.

El candidato puntualizó que para rescatar la identidad cultural de los barrios más emblemáticos, se identificarán los lugares insignia a través de placas alusivas en las que se manifieste su relevancia en la historia local, se resguardará y difundirá la riqueza cultural de las comunidades indígenas y se impulsará la declaratoria de Barrios Mágicos y Pueblos Originarios.

Barrales presenta plan para espacio del Aeropuerto

Por otra parte, la candidata de la coalición Por la Ciudad de México al Frente, Alejandra Barrales presentó este lunes su Plan "Nuevo Pulmón para la CDMX", en el que prevé aprovechar la infraestructura de la Terminal 1 para impulsar la inversión de empresas que generen empleo, mejor pagados. En la Terminal 2, se planea la operación de la "Ciudad Universitaria 2". En ambos casos dijo que el beneficio será para más de 4 millones de capitalinos que viven en las delegaciones de la zona oriente como, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza, entre otras.

Poder disfrutar de un nuevo bosque, que no nos falte el agua, desarrollo económico y empleos bien pagados, educación, cultura y un nuevo centro universitario.



Conoce más sobre nuestro proyecto para construir la ciudad que soñamos y en el que tú tendrás la última palabra: — Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM) 14 de mayo de 2018

Se contempla la recuperación de la zona para instalar áreas verdes, las cuales son un poco más grandes de lo que es el actual Bosque de Chapultepec.

"En el Frente Nosotros no solo no vemos como problema la reubicación del aeropuerto, sino que por el contario lo vemos como la gran oportunidad de este renacimiento económico que le urge e la ciudad de México....Algo que es primordial para que esto tenga éxito, este no puede ser de un proyecto de una persona, de un Frente, de un partido, este tiene que ser un proyecto de los capitalinos, necesitamos abrir espacios para discutir este proyecto, necesitamos abrir espacios para entrar a legitimar este proyecto", sostuvo Barrales.

Sheinbaum, sin actividades públicas hasta el debate

La candidata de la coalición "Juntos Haremos Historia", Claudia Sheinbaum, se presentó en el programa de Martha Debayle en W Radio.

En el programa destacó algunos puntos de su vida y sus principales propuestas: erradicar la corrupción de la Policía, instalar comisiones de seguridad en las zonas de mayor violencia en la capital, crear un centro de planeación e innovación del transporte público, construir más infraestructura para evitar las inundaciones, impulsar ciberescuelas gratuitas en niveles primaria, secundaria y preparatoria.

Asimismo, prometió realizar, a los tres años de gobierno, una consulta pública para someter la revocación de mandato.

Con información de Notimex, W Radio y Azteca Noticias

fmma

LEA TAMBIEN ¿Qué hicieron ayer los candidatos a la Jefatura de Gobierno? A consulta corridas de toros, asegura Barrales; Mikel encarcelará a Victor Hugo Lobo; Sheinbaum señaló que apoyará al campo

LEA TAMBIEN ¿Quiénes son los que más votan en CDMX? Contra todo pronóstico, el grupo de jóvenes de 18 y 29 años es el que menos se involucra, teniendo el porcentaje más alto de abstencionismo