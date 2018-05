ELECCIONES CDMX

Barrales dice sí a fotomultas, pero destinar esos recursos a seguridad vial

Mikel Arriola tampoco quiere tabletas para los taxis, como los choferes; Sheinbaum se compromete a acabar con extorsiones a los comerciantes

REDACCIÓN 04/05/2018 08:17 p.m.

Barrales se comprometió a transparentar los recursos que captan las fotomultas. (Twitter).

La candidata a la Jefatura de Gobierno de la coalición "Por la Ciudad de México al Frente" (PRD-PAN y MC), Alejandra Barrales, dará continuidad a las fotomultas, pero con esos recursos creará un fondo de seguridad vial para bacheo de calles y mantenimiento de guarniciones, entre otras acciones.

Consideró que el programa de fotomultas tiene como propósito salvar vidas, por lo que se comprometió a revisar los actuales programas de movilidad y garantizar que sean las mejores prácticas de utilidad a la ciudad.

La aspirante sostuvo que en su administración se transparentará el programa de fotomultas, a fin de que la gente sepa qué sucede con los recursos que se obtienen de ese mecanismo, como parte de la obligación de crear un instituto de evaluación de política pública.

La candidata del Sol Azteca estuvo acompañada de Alfa González, aspirante a la alcaldía de Tlalpan por el Frente, a quien respaldó en su visión de que a la gente no se le puede decir "que no actuaron como autoridad porque no les correspondía.

"Porque no eran mis facultades, porque no había dinero, porque no teníamos a la gente apoyándonos en algún sentido, siempre le hemos dado la cara la gente", refirió Barrales Magdaleno.

Mikel Arriola cuestiona tabletas para los taxis

Mikel Arriola, candidato del PRI, consideró una imposición de las autoridades sustituir los taxímetros por tabletas, además de que ve urgente eliminar los requisitos que calificó de innecesarios y costosos que tanto aquejan a los taxistas de la capital, para que de esta manera se agilicen los trámites, se acabe con la corrupción y de una vez por todas este gremio labore dentro de la legalidad.

El abanderado del PRI dijo que ha recibido muchas denuncias por este tema donde precisó que "a partir de un contrato público y sin tener certeza de ser una asignación directa, esta empresa se va a encargar de la instalación y el costo repercute directamente en el precio que pagaría el pasaje, lo que encarece el servicio e incrementa las tarifas".

Indicó que la revista es el trámite por el cual padece este sector debido a que es presencial y depende de funcionarios o supervisores de las propias instancias públicas. Por ello, ofreció "una vía digital, sometidos a una verificación que pudiera ser con base a un censo vehicular y que se les eliminen muchos de los requisitos que no son indispensables".

El abanderado tricolor precisó que para mejorar la condición de los taxistas, es necesario facilitarles los trámites referentes a su vehículo, ya que son muy sensibles a los gastos del propio taxi y de ahí sacan su utilidad, y si los gastos del taxi se incrementan permanentemente, la utilidad del taxista se va reduciendo.

Sheinbaum se compromete a acabar con extorsiones a comerciantes

Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición "Juntos Haremos Historia", afirmó que a las pequeñas empresas se les dejará trabajar a través de un esquema que permita contar con una adecuada normatividad sin que haya extorsión.

Por ello, ya valoran cuáles son las leyes que se tienen que cambiar en la normatividad, iniciativas que enviará en diciembre próximo al nuevo Congreso local, a fin de que las personas interesadas en abrir un comercio no tengan obstáculos para desarrollar sus actividades.

Antes, vía Twitter invitó a platicar a la expriista Dunia Ludlow, sobre la ciudad y el tema de la reconstrucción, quien el miércoles renunció a 14 años de militancia tricolor. Ante la propuesta, la asambleísta aceptó la reunión "por nuestra Ciudad".

