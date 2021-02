Combatiré corrupción sin distingos ni consignas: Barrales

El combate a la corrupción será una prioridad y para hacerlo se aplicará la ley sin distinción, sin consigna pero sin omisiones, aseguró la virtual candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México de la coalición "Por la Ciudad de México al Frente", Alejandra Barrales. Enfatizó que lo que la distingue de la candidata de Morena es que sí tiene proyecto de ciudad y su candidatura no es una apuesta personal para llevarle votos a un candidato presidencial.

También te puede interesar: Concluye la larga marcha de Alejandra Barrales; la postulan a CDMX.

“Yo no dependo de Andrés Manuel para ser candidata”, sentencia.

La exsenadora, exdiputada local, extitular de dos secretarías del gobierno capitalino, exfuncionaria del gobierno de Michoacán y expresidenta del PRD nacional conversó con La Silla Rota y con los seguidores de esta cuenta a través de Facebook Live.

Es reconocida como una de las artífices del frente conformado por los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, coalición que muchos dudaron que se pudiera concretar.

Barrales le da todo el crédito de ello al actual jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. “Sin él era impensable el frente”, dice. Asegura que fue su creador y principal promotor.

“Y aunque todos queríamos que él fuera el candidato a la Presidencia, también sabíamos que podía no ser. Lo más importante era el proyecto y el candidato que tuviera mayores posibilidades, y él tuvo el feeling y conciencia de los alcances”.

Barrales Magdaleno es una mujer que despliega glamour. De facciones finas y de complexión muy delgada, es una mujer que afirma haber tenido que salir a trabajar desde los 15 años. Trabajar y estudiar.

ados”.

Su primer trabajo formal fue a los 18 años surcando los aires, como sobrecargo de una de las dos grandes aerolíneas que en ese momento operaban en México. Llegó a ser la líder sindical del gremio “y me gané la confianza de pilotos, mecánicos y otros sectores”. Al mismo tiempo terminó la carrera de Derecho y estudió una maestría.

En todo momento lo recalca. “He trabajado y he dado muestras de lo que soy capaz de hacer. Soy mujer de retos y resultados".

También ha sido mujer de polémicas. La posesión de un departamento en Miami generó una de ellas aunque asegura que desde 2015 esa propiedad apareció en sus declaraciones patrimoniales. Se le pregunta si en el transcurso de la campaña política nos enteraremos de otras propiedades a su nombre, y ella responde que no.

Se le inquiere sobre qué tan grave es la corrupción en la Ciudad de México.

Evade la parte de la gravedad pero asegura que su combate debe ser una prioridad no sólo en la capital sino en todo el país. Afirma que la forma de hacerlo es mediante la aplicación estricta de la ley de manera general, sin discriminación y sin distingos. “Pero tampoco sin consigna y sin omisiones”.

Dice tener toda la voluntad política para que la ley sea pareja para todos.

Alejandra define la diferencia fundamental entre la propuesta del frente, encabezada por ella en la Ciudad de México, y la del partido Morena, que va adelante en las encuestas.

“Lo que Morena, PT y PES ponen por delante son las apuestas personales y las apuestas personales no le han resuelto problemas al país, tampoco a la ciudad. Lo que necesitamos es proyecto. Que más allá de personas, hagamos política pública de mediano y largo plazo, que vaya más allá de un partido político donde seamos muchos los que a través de mayorías estables, podamos hacer un gobierno de coalición que nos permita resolver de mejor manera los problemas del país y de la ciudad”.

En lugar de apuestas personales, apuesta por un proyecto. Esa es la diferencia fundamental, afirma.

Y en particular, sobre lo que la diferencia de Claudia Sheimbaum, siendo las dos de extracción progresista y vienen del PRD.

“Son muchas cosas, menciono algunas. A mí nadie me mandó ser candidata. He trabajado muchos años para construir esta posibilidad. Mi trayectoria no depende de Andrés Manuel. Antes de Andrés Manuel y después de Andrés Manuel yo he tenido una trayectoria y en el otro caso (el de Claudia Sheimbaun), habría que explicar si esto es así o no”.

Y agrega que el otro tema de fondo importante es que está trabajando para defender y promover un proyecto. “Del otro lado trabajan para defender y promover a una persona y eso hace una enorme diferencia respecto de la gente”.

Un seguidor inquirió cómo hacer para revertir los errores del actual jefe de Gobierno, su mentor político, quien descuidó a la policía, dejó crecer la inseguridad y entró el narco “¿Cómo puede responder a la percepción de que hay mafias políticas?, mencionan a Toledo, el exjefe delegacional de Coyoacán”.

Afirma que la Ciudad de México sigue siendo el mejor lugar para vivir, y que en 20 años de gobiernos perredistas ha habido un avance enorme; sin embargo, reconoce que después de ese tiempo hay desgaste “y seguramente hemos cometido algunas fallas”. Y sostiene que hay que ser humildes y autocríticos y reconocer que si hay cosas que revisar y reajustar, se haga sin dedicatorias y sin consignas.

Al referir una de las preguntas de los seguidores, se le cuestionó el por qué de una alianza con el PAN. “¿Tú crees que la Ciudad de México, como mucha gente dice, es una ciudad donde el pensamiento ideológico, la simpatía dominante es básicamente de izquierdas”?

-- Mira, los problemas que hoy vive el país, que le pegan también a la ciudad, como la inseguridad, desempleo, violencia, no son ideológicos, son problemas que están puntualmente reconocidos y que se solucionan con acciones concretas. ¿Qué necesitamos? Si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer política de manera diferente. Ya lo intentamos, históricamente llevamos 30 años de apuestas personales cada seis años. Llega un nuevo presidente y cruzamos los dedos para ver si ahora sí nos sale bueno. (Se requiere) cambiar las apuestas personales por proyectos con mayorías estables, figuras innovadoras, gobiernos de coalición, equilibrios a la hora de tener facultades y tomar responsabilidades. Esa es la apuesta que hoy estamos haciendo y que genera un cambio importante. Es imposible que pretendamos tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo.

-- Pero ¿qué aporta el PAN a esta alianza, sobre todo en la ciudad, donde el PAN tiene una presencia relativamente menor?

-- Sobre todo nos aporta la voluntad y la fuerza de muchos más allá del PRD, que también están dispuestos a reconocer que la prioridad hoy es garantizar empleo a la gente, garantizar escuela a los jóvenes, atemperar los problemas de inseguridad, pacificar al país y a la ciudad. Esa es la aportación importante. Que hay otros, más allá del PRD que ocupan espacios importantes de decisión, que representan a un gran número de capitalinos y que están dispuestos a que compartamos este proyecto.

Se le pide su opinión sobre la forma en que se está llevando a cabo el proceso de selección de los comisionados del Instituto de Transparencia, en donde diversas instancias han manifestado su repudio a las formas en que lo está realizando la Asamblea Legislativa. Se le dijo que también preocupan las propuestas para integrar otras instancias del Sistema Anticorrupción.

--¿Estás de acuerdo con la evolución que está teniendo este tema o piensas que hay que revisarlo?

-- Es importante que demos la garantía de que espacios tan importantes verdaderamente tengan la fortaleza de la autonomía, la fortaleza del presupuesto y de todas las capacidades para actuar, para que verdaderamente puedan cumplir con la función de les corresponde. Esta tentación de las asignaciones que hace ayer Morena, sobre ternas para los fiscales y el viejo esquema de que sea el posible gobernante el que elija y presente ternas, es la confirmación de que hay mucha resistencia para ir a un modelo diferente. Yo estoy en favor de que generemos todos los contrapesos que se requieran para que verdaderamente podamos atemperar conductas que hoy afectan a la ciudad y al país.

Y finaliza:

“Sí somos serios, hay que decirlo, no hay varita mágica que resuelva todos los problemas de la ciudad en dos o tres días. Se trata de trabajar día con día para que las acciones rindan frutos a largo plazo y garantizar que a esta ciudad le vaya bien en los próximos 20 años”.

ams