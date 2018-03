YA NO ES NUEVO

Azota inseguridad a Naucalpan, y su policía, cuestionada

Ciudadanos que padecen el incremento de inseguridad lamentan la situación de la policía naucalpense

NORMA GARCÍA 09/03/2018 09:18 p.m.

Inseguridad preocupa a colono de Naucalpan (Foto:especial)

homicidios en Naucalpan -tan solo en esta semana ocurrieron seis-, de acuerdo con un seguimiento diario extraoficial que realizan ciudadanos. Ello representa en promedio un asesinato cada dos días de enero a la fecha. En lo que va del año se han registrado 34en-tan solo en esta semana ocurrieron seis-, de acuerdo con un seguimiento diario extraoficial que realizan ciudadanos. Ello representa en promedio un asesinato cada dos días de enero a la fecha. LEA TAMBIÉN: ¿Cómo redujo Honduras en 2017 su tasa de homicidios un 25%? Los homicidios se han suscitado en colonias populares como Loma Colorada, La Mancha I, II y III, San Rafael Chamapa en sus diversas secciones, San Lorenzo Totolinga y Lomas de San Agustín, principalmente.

Ciudadanos que padecen el incremento de inseguridad lamentan la situación de la policía naucalpense. "A la seguridad no le dieron la prioridad necesaria. Sabemos que es un tema nacional pero creo que no le dieron la fuerza necesaria, mientras tengamos un comisario de 3 años o menos, no habrá eficacia. Nos decepciona que no haya gente profesional en los temas de seguridad y el problema no es sencillo", opinó Armando Bravo y López, presidente de colonos de Satélite.





"A Edgar Olvera le faltó mucho por hacer, los ciudadanos nos fijamos altas expectativas con él, no le dio tiempo de cumplir sus compromisos de campaña", dijo. El líder vecinal también lamentó que el alcalde haya dejado el cargo para preparar temas electorales sin cumplir sus promesas."A Edgar Olvera le faltó mucho por hacer, los ciudadanos nos fijamos altas expectativas con él, no le dio tiempo de cumplir sus compromisos de campaña", dijo.

asaltos al transporte público y a peatones, entre otros. Algunas de las ejecuciones que han tenido lugar han sido, según testigos o vecinos de esas zonas, por ajustes de cuentas entre particulares, pero en otros casos son eventos de la delincuencia común como robo de vehículos,alpúblico y a peatones, entre otros. "Ya nos estamos acostumbrando, ya no es nuevo decir "me robaron en el micro", "me arrebataron la bolsa" y eso ya es común" lamentó Ofelia, vecina de Loma Colorada. Aunado a ese clima de violencia e inseguridad, la dirección de Seguridad Ciudadana municipal no ha tenido continuidad en los servidores públicos que han tenido la responsabilidad pues en dos años y 3 meses de la actual administración (27 meses) el alcalde panista con licencia Edgar Olvera Higuera, ha cambiado tres veces a su comisario. El primero, Arturo Rodríguez García, estuvo al frente un año y medio y dejó el cargo para ser asesor del gobierno en materia de seguridad. Su sucesor, Martín Antonio Riestra fue comisario solo nueve meses y dejó el puesto para ser coordinador de seguridad de los candidatos del PAN en las próximas elecciones. Mientras, el recién nombrado comisario Luis Alberto Casarrubias, tiene dos semanas como titular de la corporación. LEA TAMBIÉN: ¿Cuántas impugnaciones suma la Ley de Seguridad Interior? La dirección enfrenta acusaciones de extorsiones y venta de plazas entre mandos y policías, así como nula coordinación operativa. El regidor por Morena, Darío Rojas, aseguró que policías totalmente identificados le han pedido interceder ante la problemática de corrupción en la corporación, incluso dijo que reunió a policías quejosos con el ex comisario Martín Riestra, pero desconoce el seguimiento dado al tema. Por separado, el comisario Luis Alberto Casarrubias negó conocer el tema y aseguró que no permitirá esas situaciones. "No tenemos absolutamente ningún conocimiento de venta de plazas; yo desde que llegué di un mensaje muy duro contra la corrupción y he puesto a disposición de la Comisión de Honor y Justicia a personal que se ha visto involucrado en hechos de corrupción. No voy a tolerar un solo acto en contra de los ciudadanos y de igual manera no voy a permitir la venta de plazas". LEA TAMBIEN Así fue la persecución policiaca que terminó en aguas negras (video) Ante el reporte de robo, agentes capitalinos dieron ubicaron a los presuntos delincuentes y dieron inicio a la persecución



