Lo que se sabe hasta ahora de la ayudantía de AMLO

MAURICIO OBLEA 21/08/2018 02:00 p.m.

Esta tarde el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó que Daniel Asad será el responsable de un grupo, incorporado por 20 hombres y mujeres que se harán cargo de su seguridad, denominado como la "ayudantía" de presidencia.

Poco se sabía hasta el momento de este grupo, pues el equipo de AMLO no había compartido mucha información al respecto.

En una conferencia de prensa realizada este martes detalló que la ayudantía, conformada por 10 hombres y 10 mujeres, tendrá que estar organizada para el 16 de septiembre, fecha en la que el presidente electo tiene programado iniciar giras por el país.

Los 20 van a tener licenciatura por lo menos. (...) Además son de absoluta confianza", agregó López Obrador.

En meses pasados, Obrador repitió en múltiples ocasiones que no tendría cuerpo de seguridad, pues el pueblo lo cuidaría. Sin embargo, este hecho llega a su fin con la confirmación de la designación de Asaf.

Daniel Asaf es de origen libanés y restaurantero, es decir, que no tiene formación militar; además, es egresado de Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, de acuerdo con El Financiero.

Quien será el responsable de la ayudantía no es el único que no tiene experiencia dentro de este cuerpo de seguridad, según la nota de El Financiero, los miembros de la ayudantía, que, además, no portarán armas, son médicos, abogados e ingenieros que recibirán cursos o capacitaciones para cumplir con sus funciones.

Leer también en La Silla Rota: Coordinará Daniel Asaf grupo de seguridad de AMLO

Este cuerpo de seguridad vendrá a suplir a los 2 mil 21 elementos que integran Estado Mayor Presidencial (EMP), los cuales, según lo dicho por Obrador desde su campaña, pasarán a engrosar las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Este hecho se debe al inicio de la aplicación de la "austeridad republicana"; se ha hecho público que el gasto del EMP asciende a 398 millones 551 mil 136 pesos, de los cuales el 84.5% se destina a gastos personales.

Polimnia Romana, quien fuera coordinadora del equipo de las "Gacelas" cuando López Obrador fue jefe de Gobierno, declaró en entrevista para La Razón que le parece absurdo que 20 personas se encarguen de la seguridad.

Alrededor de 300 personas se encargaban de cuidar al tabasqueño y planeaban la logística en los eventos a los que asistía; a pesar de que eran seis mujeres las que pertenecían a este grupo.

Polimnia aprovechó para recordar que las "Gacelas" estaban armadas, pues pertenecían a la Procuraduría General de Justicia capitalina; a comparación de Asaf, quien "no tiene la menor idea de lo que es la protección de esos funcionarios a ese nivel o nos están diciendo mentiras".

LEA TAMBIEN VIDEO: Jóvenes acuden a enlistarse para cuidar a AMLO Estos profesionistas aspiran a obtener uno de los 20 lugares que ocuparán los próximos encargados de la seguridad del presidente electo

LEA TAMBIEN Exlideresa de Las Gacelas cuenta cómo cuidaban a AMLO "Cuidar a López Obrador no es cosa sencilla, él no acepta muchas cosas que te instruyen", relata la exgacela Polimnia Romana

cmo