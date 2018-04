NUEVO MODUS OPERANDI

Denuncian robo en taxis de sitio en Polanco

Un hombre fue brutalmente golpeado y despojado de sus pertenencias tras abordar un taxi de sitio en Avenida Masaryk

REDACCIÓN 23/04/2018 01:28 p.m.

Taxis de sitio (Fotografía ilustrativa)

El pasado fin de semana, un hombre fue asaltado al salir de un antro en Polanco tras abordar un taxi de sitio por lo que esta podría ser una nueva variante de asaltos en la capital.

"El día de ayer al salir de República Del Distrito Club Polanco poco antes de las 03:30 am, dado que mi cuenta de Uber está cancelada sin razón desde hace unos meses (vaya clase de servicio), tomé un taxi de los del "sitio" de afuera. Comenzó un trayecto que no era el de Polanco a mi casa en la Condesa, no voy a mentir, yo llevaba varias cubas encima y no iba al 100%. Para cuando me di cuenta íbamos por Viaducto con los seguros cerrados, y cuando finalmente paró el coche en una zona marginada de la ciudad, tres personas más rodeaban el coche", narra el afectado.

Agregó que lo bajaron a golpes del vehículo, le robaron todas las pertenencias y lo mantuvieron pateando hasta dejarlo tirado mientras el taxi se iba con ellos arriba.

El usuario denuncia que es imposible vivir en una ciudad donde no podamos salir seguros a la hora que sea y pide que las autoridades prioricen el tema de la seguridad.

"No sólo me siento enojado; me quedo con una sensación de impotencia, de inseguridad, no me duelen los golpes, me llena de dolor el saber que vivo en una ciudad sin orden, sin seguridad y tranquilidad para los que aquí habitamos; donde no puedo salir si no es con medidas casi casi cautelares... que horror vivir en la Ciudad de México, que asco vivir en una ciudad donde no puedo caminar en paz, que pinche asco nuestros gobernantes locales y su "valemadrismo" frente a la ciudadanía", puntualiza.

El antro antes señalado se ubica en la Avenida Presidente Masaryk 407, por lo que el sitio de taxis debe estar a unos metros del lugar.

Con información de Publimetro

