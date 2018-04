VIDEO Marca golazo y corre a la tribuna para aplaudirse

REDACCIÓN 16/04/2018 06:20 p.m.

Una imagen curiosa y para la historia, fue la protagonizada el fin de semana pasado por el jugador Stefan Blanaru, integrante del Hermannstadt de la Segunda División del futbol de Rumanía, al marcar un gol de alta calidad y luego de ello correr a la grada para festejarlo como aficionado.

El tanto fue conseguido ante el Luceafarul y fue suficiente para elevar el ánimo de los asistentes al estadio, tras ver la reacción del jugador.

La zona a la que llegó Stefan no se encontraba muy poblada de aficionados, sin embargo varios de los que ahí se ubicaban corrieron para festejar a l lado del autor de lo que calificaron como "un golazo".

Romanian football is really amazing. Best ever. Absolutely brilliant. Blanaru scores for Sibiu then goes to the stands and APPLAUDS himself. Absolute genius. Have you seen a better goal celebration? pic.twitter.com/mLBSTqtWfa