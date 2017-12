ES HIPERTENSO

Por este padecimiento de salud operaron a AMLO

Luego de ser sometido a una cirugía, tras sufrir un infarto cardiaco y ser hospitalizado

SUMÉDICO 19/12/2017 08:55 p.m.

Asegura que la llamada mafia del poder también le provoca enojos. (Cuartoscuro).

Andrés Manuel López Obrador, precandidato de Morena a la Presidencia de la República, admitió sufrir de hipertensión y tomar pastillas todos los días para controlar su presión arterial.

"Soy hipertenso, me tengo que tomar unas pastillas, un cóctel de pastillas diarias para que no me aumente la presión y que yo no me enoje, que no me hagan hacer corajes los de la mafia del poder", afirmó el precandidato sobre su salud física y mental.





AMLO ya había sufrido un infarto

López Obrador ya había sido sometido a una cirugía, luego de sufrir un infarto cardiaco y ser hospitalizado.

Durante aquella intervención quirúrgica, al tabasqueño tuvieron que colocarle un stent o endoprótesis vascular, que es un dispositivo de soporte que se coloca dentro de los vasos sanguíneos que rodean al corazón.

Es como un andamio que consiste en una cánula de malla metálica y que es necesario cuando las arterias están estrechas u obstruidas.

La función del stent es dar apoyo al interior de la arteria coronaria para ayudar a volver a abrir las arterias.

La obstrucción de arterias puede desencadenar diversos problemas cardiacos, como problemas cardiovasculares o hipertensión arterial.





¿Cómo controlar la hipertensión?

La hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa que puede llegar a tener consecuencias desastrosas para la salud de quien lo padece.

Es más frecuente en personas mayores de 40 años y al padecerla, se incrementan las posiblidades de sufrir un ataque cardiaco o de un accidente cerebrovascular.

Para tenerla bajo control, los especialistas indican que se deben tomar los medicamentos adecuados y además, practicar a diario los siguientes hábitos:





Evitar el sobrepeso.

No beber en exceso.

Tener una dieta saludable.

Reducir el consumo de sal.

Evitar el sedentarismo.

Dejar de fumar.

