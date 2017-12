PIDIÓ SERIEDAD

AMLO le adelanta a Meade que toma "un cóctel de pastillas"

Calificó como "banal" la propuesta de Meade sobre que los candidatos se hagan un examen mental

REDACCIÓN 19/12/2017 04:56 p.m.

El estado de salud de López Obrador es estable, pero toma medicamentos. (Cuartoscuro).

Andrés Manuel López Obrador calificó como 'banal' la propuesta del precandidato José Antonio Meade de realizar un examen antidoping para conocer el estado médico y mental de los aspirantes a la Presidencia de México.

"Bueno, también se la contesto, soy hipertenso, me tengo que tomar unas pastillas, un cóctel de pastillas diarias para que no me aumente la presión y que yo no me enoje, que no me hagan hacer corajes los de la mafia del poder", respondió.

También te puede interesar: Examen, pero de conciencia, revira Anaya a Meade.

El abanderado de Morena, PES y PT dijo que hay cosas más importantes que atender pues el país tiene problemas serios que afrontar.

Para evitarse el examen médico, López Obrador informó que él es hipertenso y que diariamente toma un cóctel de pastillas para regular su presión arterial.

Exhortó a Meade Kuribreña a no realizar exámenes que no tienen caso y, mejor se ponga a explicar el verdadero por qué del 'gasolinazo'.

Por su parte, el precandidato de 'Por México al Frente', Ricardo Anaya sugirió a Meade a realizarse un examen pero de conciencia 'por el gravísimo daño que le han hecho a México, por ineficaces, por corruptos y particularmente por este escándalo de presuntos desvíos'.

Si de emplazamientos se trata, sería bueno que Meade explicara por qué ordenó el gasolinazo. pic.twitter.com/xrfrtQ6sVr — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 19 de diciembre de 2017

"Con gusto me hago los exámenes que quieran, pero que él empiece por hacer un examen de conciencia por este Gobierno que ha sido profundamente corrupto e ineficaz", indicó.

LEA TAMBIEN Examen, pero de conciencia, revira Anaya a Meade "Yo con muchísimo gusto me hago todos los exámenes que quieran", lanzó el precandidato del PAN, al tiempo que lanzó una invitación a su contrincante del PRI

LEA TAMBIEN Meade y Anaya, se retan por exámenes toxicológicos Meade propone realizar exámenes mentales a candidatos a la Presidencia; Anaya le respondió que está dispuesto, pero señaló que no sabe si Meade los pasará

Con información de Publimetro.

ams