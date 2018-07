LES HABLA CON FRANQUEZA

AMLO niega más dinero a gobernadores, ofrece partidas federales a tiempo

En el encuentro privado en el que sostuvo diálogo con ocho de los 30 gobernadores presentes dijo que las partidas federales llegarán a tiempo

El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador les negó a los gobernadores una reforma fiscal que se traduzca en más recursos para sus entidades y a cambio les prometió no secuestrar las partidas federales de los estados.

"En honor a la verdad lo que ellos buscan es que reciban más de presupuesto, de la federación de lo recaudado, que las transferencias de recursos aumenten para estados y municipios eso es lo que ellos están planteando", dijo el tabasqueño en conferencia de prensa tras el primer encuentro con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) que encabeza el mandatario chiapaneco Manuel Velasco.

Ante 30 de los 32 mandatarios estatales –no asistieron al encuentro Aristóteles Sandoval de Jalisco ni Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León–, López Obrador expuso que fue un compromiso de campaña no aumentar ni crear más impuestos y les prometió que su administración no los castigará.

"Les hablé con mucha franqueza de que no vamos a poder, en una primera instancia la reforma fiscal, hice el compromiso en campaña de que no iba a haber una reforma fiscal, que no íbamos a aumentar impuestos (...) pero les dije a cambio de eso que no se iba a actuar de manera discrecional es decir que si un gobernador se porta bien este se le entrega hasta por anticipado las participaciones y si se porta mal entre comillas se les demora eso no ya se termina", aseveró.

En el encuentro privado en el que sostuvo diálogo con ocho de los 30 gobernadores presentes –los otros 22 no tomaron la palabra– dijo que las partidas federales llegarán a tiempo.

"No se va a utilizar al gobierno con propósitos de castigo o se van a utilizar los instrumentos que tiene el gobierno para tomar represalias en contra de gobernadores ni de opositores, ni de nadie. El gobierno va actuar como lo exigían los liberales, con estricto apego a la legalidad", apuntó en conferencia conjunta con Manuel Velasco, virtual senador plurinominal.

Fuentes consultadas por La Silla Rota y que estuvieron presentes en la reunión aseguraron que el trato con los mandatarios fue "cordial" y que uno de los asuntos centrales fue el proyecto de eliminar las delegaciones federales para crear la figura de coordinadores en las entidades, la cual habría sido objetada por al menos tres de los ocho gobernadores que tomaron la palabra: Chihuahua, Michoacán y Tlaxcala.

"Pidieron que fuera para bien y no para dar paso a cancelar la comunicación con él", detallaron.

MORENA Y PAN SE REPARTEN 8 GUBERNATURAS COMO PUNTEROS

El tabasqueño acordó con los mandatarios estatales encontrarse en la primera semana de septiembre para entregarles una primera versión de su plan de desarrollo para México.

"Fue una reunión de respeto, sin controversias, sin reclamos, al contrario se convino en trabajar de manera conjunta por el bien de México", explicó el ex jefe de Gobierno capitalino (...) Ellos han actuado con mucha responsabilidad política desde el primer día luego de las elecciones (...) Les pedí a los gobernadores apoyo, ayuda para facilitar el proceso de descentralización del gobierno federal", detalló durante la conferencia.

Entre los temas abordados también estuvo el de seguridad, en el cual se llegó al acuerdo de que los mandatarios participarán en la consulta anunciada por López Obrador para elaborar un plan para pacificar el país.

Finalmente, el tabasqueño reiteró que no se aceptará la corrupción desde ningún frente.

"No vamos a aceptar la corrupción de nadie, cero corrupción, trátese de quien se trate, ni de compañeros, ni de amigos, ni de familiares"", enfatizó.

