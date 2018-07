APOYO A JÓVENES

¿Cuánto ganarán los jóvenes con programas de AMLO?

También te decimos el porcentaje de población que abarcará para estos proyectos de capacitación y de fomento al empleo

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), virtual presidente electo, detalló este lunes que los jóvenes de México percibirán un salario de 3,600 pesos mensuales por programas de capacitación y fomento al empleo.

En la reunión que sostuvo con los líderes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) también detalló que serán 2.6 millones de mexicanos, de entre 15 y 29 años, los beneficiados con estos programas.

Según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi), 30.6 millones de personas se encuentran en este rango, y sólo el 52% se encuentran económicamente activos.

Los 2.6 millones de jóvenes que accederán a programas con AMLO representan apenas el 8.4% de los jóvenes del rango de edad y 17.8% del total de jóvenes de ese rango de edad que se encuentran desempleados (14.6 millones, con datos del Inegi).

La población de jóvenes que no estudian ni trabajan, conocida como "ninis", es de alrededor de 6.6 millones de acuerdo con cálculos oficiales. Con estos datos, los programas de atención para capacitación y fomento al empleo irán para el 39% de estos jóvenes.

Asimismo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), detalló que el 68.9% de esta población recibe entre 1 y 3 salarios mínimos y solo 2.7% tiene ingresos superiores a los 5 salarios mínimos.

López Obrador comparó el alcance que prevé que tendrá su estrategia con la cantidad de jóvenes que actualmente tienen acceso al nivel superior, que es de 2.4 millones.

“Este programa sería como una gran universidad para la capacitación, formación y el trabajo y vamos juntos con la Concamin a implementarlo”, dijo.

Desde su campaña, y en particular en su Proyecto de Nación 2018, Obrador definió esta propuesta denominada “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que es un conjunto de programas educativos y de inserción laboral.

De acuerdo a este proyecto, 2 de cada 10 jóvenes sin empleo no cuentan con experiencia ni estudios, lo cual los lleva a aceptar trabajos con salarios bajos. Puntualiza que 6.2 millones de jóvenes no tienen educación básica, 2.9 millones no terminaron la preparatoria y 1.2 millones no tienen ninguna escolaridad.

Dicho proyecto costará, según lo previsto por AMLO, alrededor de 110,000 millones de pesos al año. La estrategia tiene como objetivo dar apoyos a 15.5 millones de jóvenes, por medio de seis programas.

Los programas, que tienen originados por distintas necesidades y objetivos son los siguientes:

1. Jóvenes por la esperanza. Este programa contempla apoyar a 225,000 jóvenes por año, a quienes ocupará como profesores de música y artes, promoviendo la educación física, sexual o emocional; así como la prevención de adicciones y nutrición.

2. Emprende. Prevé apoyar a 200,000 jóvenes emprendedores. Tiene como objetivo gestionar ante las Secretarías que otorguen capital semilla y/o créditos emprendedores que proporcionen los requerimientos para proporcionar capacitación y recursos económicos.

3. Jóvenes + x venir. 200,000 jóvenes sin empleo se buscan apoyar en este programa a partir de su vinculación con empresas, quienes tendrán la tarea de capacitarlos y certificarlos. Empresas pequeñas, medianas y grandes invitadas tendrán la función de tutoras de los remunerados en actividades, principalmente, económicas, agropecuarias, pesqueras y turísticas.

4. Jóvenes reconstruyendo el campo. Un millón de personas por año, este es el grupo más grande de personas que se apoyará en alguno de estos programas. Estará dirigido a personas que vivan en zonas rurales o que se quieran incorporar, pero que hayan estudiado algo relacionado.

5. Brigadas de acción comunitaria. Éste proyecta dar apoyo a 822,448 personas por año. Se otorgará a quienes participen en acciones de beneficio para su comunidad, como protección civil, limpieza y saneamiento en zonas turísticas. También en la recuperación de espacios públicos y alfabetización.

6. Jóvenes becarios. Integrará a 50,000 estudiantes o recién egresados, menores de 30 años, de universidades; que tengan altos promedios y estén interesados en realizar prácticas profesionales en el servicio público.

De acuerdo con estimaciones, este dinero de financiamiento de los programas sociales se obtendrá de esquemas que ya existen en la Secretaría de Trabajo, Sedesol o la SEP. Tan solo el año pasado contaron con 6,000 millones de pesos.

Además, tienen previsto que el proyecto arranque con una demanda menor, por lo que al principio necesitaría menos recursos de los que se calculan.

