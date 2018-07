MANTENDRÁ PRECIOS

Gasolina sólo aumentará lo de la inflación: AMLO

El virtual presidente electo afirma que tampoco habrá aumentos al gas, energía eléctrica y diesel; analiza corredor especial en Istmo donde baje el IVA e ISR

ALBERTO OAXACA 09/07/2018 10:39 a.m.

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador detalló que durante los tres primeros años de su administración el precio de la gasolina sólo aumentará el equivalente a la inflación.

"Que se mantenga en términos reales con los mismos precios que nada más se descuente lo que es inflación, porque si no sería bajar, tenemos que mantener los precios considerando inflación", aseveró.

Tras realizar un encuentro privado con representantes de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), el tabasqueño aseguró que será a partir de la segunda mitad de su mandato cuando el precio de los combustibles empiece a bajar.

"Tres años no van a haber gasolinazos, no sólo lo van a haber gasolinazos, no va aumentar más allá de la inflación el gas, el diesel y la energía eléctrica, es mi compromiso, después de los tres años que ya tengamos producción de gasolinas en México porque vamos a rehabilitar las seis refinerías y vamos a construir una refinería para dejar de comprar la gasolina en el extranjero vamos a bajar los precios", dijo.

En conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por los presidentes de las Concamín, Francisco Cervantes Díaz y de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO), José Manuel López Campos, así como por quien será el jefe de la oficina de la Presidencia, el empresario Alfonso Romo, el tabasqueño dijo que durante el encuentro en un hotel del poniente de la Ciudad de México, acordaron trabajar juntos para fomentar el crecimiento económico del país.

"Hicimos el compromiso de caminar juntos sector público sector privado para fortalecer las empresas crear empleos y ayudar en el propósito de que se logre un mejor crecimiento económico en el país", explicó.

López Obrador también declaró que entre los compromisos con los industriales está el de no subir en términos reales los impuestos y que habrá estímulos fiscales en proyectos específicos.

El virtual presidente electo también dijo que se analiza la posibilidad de la creación de un corredor en el Istmo donde se reduzca el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), tal como lo propuso para la frontera norte del país.

"Estamos analizando la posibilidad de estímulos fiscales en proyectos específicos (...) El único compromiso que tenemos es bajar el IVA y el impuesto sobre la renta en la zona fronteriza y lo vamos a cumplir pero estamos analizando la misma posibilidad en todo el corredor del Istmo", aseveró.

El tabasqueño también mencionó que será a inicios de su administración cuando comience la descentralización del gobierno federal.

En este sentido dijo que serán la Secretarías de Turismo y la de Medio Ambiente las que comiencen a operar desde Chetumal, Quintana Roo, y Mérida, Yucatán, respectivamente.





Reuniones de seguridad





El tres veces presidenciable indicó cómo serán sus informes matutinos diarios en materia de seguridad.

El tabasqueño indicó que los miembros de las industrias del transporte y ferroviaria le expresaron su preocupación y su exigencia para que se atienda ese grave problema.

El próximo presidente detalló que aún estar por definir si se las reuniones, donde estarán presentes personajes como la secretaria de Gobernación y el fiscal general de la República, se realizan a las 6 o las 7 de la mañana.

Agregó que luego ofrecerá diariamente un mensaje a la nación, para lo cual pedirá apoyo a las empresas de comunicación para ayuden a transmitir esta información.

También dijo que habrá réplica en estos ejercicios, pues los mensajes serán de ida y vuelta para que no sea un monólogo.





